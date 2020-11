La conclusión de un independentista de por qué los árbitros perjudican al Girona

Un independentista ha llegado a la conclusión de por qué los árbitros perjudican al Girona: llevar una senyera en la camiseta. Lo ha hecho en sus redes sociales: “El Girona ha conseguido empatar a 0 en Almería, un partido que ha jugado con 10 desde el minuto 25, y que en los últimos 20 ya eran 11 contra 8 (3 expulsados). Aprovecho y digo: no nos pueden ver. Llevar una senyera en la camiseta nos penaliza mucho. De hecho, no estamos en primera por eso. En fin…”

El Girona ha aconseguit empatar a 0 a Almeria, un partit que ha jugat amb 10 des del minut 25, i que en els últims 20’ ja eren 11 contra 8 (3 expulsats!) Aprofito i dic: no ens poden veure. Portar una senyera a la samarreta ens penalitza molt. De fet no som a 1a per això. En fi..