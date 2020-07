Con la pandemia desatada en Cataluña los independentistas a lo suyo; exigen el cine en catalán y multas

Ni el coronavirus, hoy casi 2.000 contagios en Cataluña, ni la emergencia sanitaria actual detiene a la autodenominada ONG del catalán, la Plataforma per la Llengua de su objetivo de eliminar el castellano en Cataluña. En medio de una semana crítica por la evolución preocupante de la pandemia, la entidad subvencionada por la Generalitat ha enviado una carta a Quim Torra exigiendo que cumpla la Ley de Consumo y la del Cine en materia linguistica, aprovadas hace una década en el Parlament de Cataluña. En la misiva la Plataforma" exige encarar de forma seria el cumplimiento de las dos leyes, con un cambio de orientación firme y una asunción plena de ambas normas"

La ley del Consumo establece que las etiquetas, instrucciones y los embalajes tienen que ser distribuidos en catalán, así como las facturas como los presupuestos.Mientras la Ley del cine determina que el 50% de las películas comerciales proyectadas en los cines de Cataluña tienen que ser en catalán, un número reducido al 25% después de la sentencia del Tribunal Constitucional en el 2017. Además la ley obliga a todas las empresas distribuidoras a garantizar que todas las películas sean dobladas o subtituladas en catalán. La ley prevé sanciones de hasta 75.000 euros.

Y en este escenario actual, la autodefinida como la ONG del catalán exige a Torra que empiece a sancionar, por qué según ellos han pasado 10 años y las leyes no se cumplen vulnerando el derecho lingüístico de los catalanes. El presidente de la Plataforma per la Llengua Óscar Escuder apunta "que no hay dentro de la Unión Europea ningún territorio con tantas empresas que actuen fuera de la ley". Los puristas del catalán ha animado hoy a sus fieles a retuitear la etiqueta donde se reclama el cumplimento de las leyes lingüísticas.