Compañias áreas y hoteles ofrecen bonos sin devolver el dinero a leridanos que no pueden salir de la ciudad

La mayoría de las agencias de viaje de Lleida ciudad están cerradas. Su personal esta teletrabajando y su labor diaria consiste en anular todas las reservas y proteger a su cliente, con la devolución del dinero adelantado para el viaje. Carlos, propietario de una agencia de las pocas que están abiertas reconoce" es una locura, todo son anulaciones y nosotros estamos en medio entre las empresas turísticas y nuestros clientes".

El profesional en la organización de viajes, no quiere dar nombres pero reconoce que muchas compañías áreas y empresas de hoteles no están devolviendo el dinero adelantado como reclama el cliente confinado "hay información que no es cierta. Como es la devolución del dinero. Hay compañías que si, pero otras muchas lo cambian por bonos para viajar más adelante" confirma Carlos, lo que representa una fuente de problemas. Muchos no pueden viajar en los meses posteriores al verano y se abre una vía que con toda probabilidad acabará en los juzgados.

La clave es el seguro del viaje, por qué hasta ahora no había incorporada la cobertura por pandemia, situación que ya está cambiando "se empiezan a hacer seguros de la Covid 19, para dar protección en caso de confinamiento de ciudades y que el viajero no pueda salir", señala Carlos. El problema son los viajes programados, sin este seguro especifico, que entran en el terreno de la buena voluntad de las compañías por qué hoy hay un limbo jurídico.

Anulados los grandes viajes, también están perdidos los desplazamientos más cortos a la costa o al Pirineo. Nadie puede salir de la ciudad, adiós a los viajes a Salou, el destino preferido de los leridanos. Andrea de 20 años resume la situación de muchos" esta semana tendría que estar en el apartamento de una amiga en Salou. Aquí estamos, sin terrazas ni bares, todo es triste"

La mayoría de leridanos mira el calendario de sus vacaciones y se pregunta cuanto puede durar el confinamiento obligatorio. Algunos piensan que en agosto se podrá salir, otros creen que no. La única realidad es la evolución de la pandemia, que en Lleida está desatada, con una media de 200 contagios nuevos esta semana y que ha obligado a la Generalitat ha endurecer las medidas restrictivas para la población.