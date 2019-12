" Como un volcán ", vecinos de Montornés relatan el pavaroso incendio en una nave de disolventes

Los vecinos colindantes a la fábrica de disolventes y residuos industriales devorada por el fuego, han sufrido las consecuencias del espectacular y pavoroso incendio. A las 7.45 de la mañana, Serafín ha escuchado " una explosiones increíbles, no sabía que pasaba. Nunca lo había visto, era como una volcán". El vecino relata que las mayores explosiones en la fábrica se ha producido antes de la llegada de los Bomberos, y que esta mañana no ha salido de casa " he preferido quedarme, por el humo y sus efectos. Cuando he visto llegar a los Bomberos ya nos hemos tranquilizado todos. Ha sido una cosa increíble". La urbanización donde vive Serafín está en una ladera y la fábrica incendiada queda debajo de estas casas, al lado de la ribera del río. Los Bomberos han apagado las llamas a las 12.15 después de 5 horas de intenso trabajo y a primera hora de la tarde han comunicado que el incendio quedaba estabilizado.

Vídeo

Los trabajadores de la fábrica han sido desalojados en el primer conato de fuego, y no se tienen que lamentar ningún herido.A causa de la violencia de las llamas y la peligrosidad de propagarse, las empresas de la zona afectada han decidido confinar a los trabajadores " a mí ya no me dejado entrar al polígono y otros compañeros no podían salir, el trabajo se ha paralizado" reconoce un trabajador afectado.

La enorme columna de humo, ha impregnado el aire de la zona y los vecinos han tenido que cerrar puertas y ventanas, para evitar el molesto humo en sus casas " lo he cerrado todo. El humo era muy denso y negro, impresionaba ", explica una mujer joven que vive en una casa cercana,

En la localidades de Montornés, Montmeló, Martorelles y Vilanova del Vallés, los vecinos salían a la calle con mascarillas y pañuelos en la boca y nariz.Durante la mañana, poca actividad en las calles y mucha gente recluida en sus casas por precaución.