Son las 22:00 de la noche, toque de queda en Barcelona. De la comisaria Sants-Montjuic salen coches patrulla de la Guardia Urbana que, durante toda la noche, hasta las 6 h, cuando finaliza la restricción, montarán controles y patrullarán la ciudad para velar por el cumplimiento de esta nueva medida impuesta mediante estado de alarma.

Nosotros acompañamos a Carlos y a Pau, dos agentes de la Guardia Urbana que, de paisano, tienen la misión de vigilar que los ciudadanos cumplen con el toque de queda. Nos montamos en el coche de la policía secreta -no desvelaremos ni su marca ni color- y empezamos a circular por la capital catalana. Mientras conducimos los dos agentes conversan con nosotros y nos comentan que las primeras noches de restricción están siendo “tranquilas”, lo comprobamos escuchando la radio que emite escasos avisos de algún vecino que anda despistado paseando por las calles.

Subimos la montaña de Montjuic y paramos el coche, Carlos y Pau deciden bajar para controlar, a pie de calle, que nadie anda por la zona. Pau divisa un peatón que deambula por los aledaños del Palacio Nacional de Catalunya paseando el perro. Nos sentamos en las escalinatas que suben al museo y, como los tres vamos de paisano, el viandante no se percata de nuestra presencia. Una vez llega a nuestra altura, Carlos enciende su linterna y se identifica. El viandante se sorprende y se excusa alegando que no conocía las restricciones, “¿Tampoco se puede pasear al perro?” Nos pregunta.

Barcelona a las 23:00 tranquilidad.



Esta noche @COPE patrulla las calles de BCN con la @barcelona_GUB



Asistimos a una identificación con los agentes de paisano. Un individuo despistado que salía a pasear la mascota. Se le ha advertido pedagógicamente. pic.twitter.com/H7Hx6wBoH9 — Íñigo Mª Palomar (@PalomarInigo) October 27, 2020

Tras cinco minutos de conversación y de las pertinentes comprobaciones, Carlos y Pau deciden hacer pedagogía e informar solamente al peatón de que a esas horas está prohibido salir de casa sin una autorización.

Mientras comprobamos que el toque de queda se cumple, las calles están completamente vacías, nos dirigimos a un control policial en Francesc Macià. Mientras vamos hacia allí, los dos agentes realizan un par de identificaciones a ciudadanos que van bien documentados, sobre todo trabajadores nocturnos o gente que vuelve del cine y conserva la entrada. Una vez llegamos a la plaza, observamos que en el control dispuesto por la Guardia Urbana ya hay estacionados varios vehículos de conductores que han sido parados por la policía. Al bajar, somos testigos de una acalorada discusión entre dos chicas que van en un todoterreno negro y los agentes, han sido denunciadas por transitar sin la justificación que se requiere. Las dos chicas volvían de casa de unos amigos y se han topado con el control. Lo mismo les pasa a dos universitarios que volvían en moto tras acabar un trabajo académico. Ambos también son denunciados por saltarse el toque de queda, su estupor es máximo, “no sabíamos que había toque de queda”.

Entre control y control, Carlos divisa un patinete eléctrico que cruza la plaza y nos decidimos a perseguirlo, una vez alcanzado, el agente comprueba que lleva autorización. Nosotros nos acercamos a él y nos cuenta que es periodista, “hoy había Champions y he salido más tarde” y añade, “ha empatado el Real Madrid”.

El caso más inverosímil es el de una extranjera que va en ‘Cabify’ sin mascarilla. No quiere hablar con los agentes y tampoco con nosotros. Se le imponen dos denuncias, la primera por no respetar la restricción de movilidad y la segunda por no llevar mascarilla. La chica parece estar en un estado de somnolencia, no pronuncia ni una sola palabra, y se le impone una tercera denuncia, al revisar sus pertenencias los agentes han encontrado droga en su bolso, cocaína y éxtasis.

Denuncia por ir sin mascarilla y por saltarse el toque de queda pic.twitter.com/4qvXvJ2XnQ — Íñigo Mª Palomar (@PalomarInigo) October 27, 2020

Seguimos en el coche de Pau y Carlos, subimos hasta el distrito de Sarria-SantGervasi. En el barrio la tónica es la misma: panorama desértico. En la calle Via Augusta, a la altura de Tres Torres hay otro control policial. Allí se encuentra un padre y su hija que han sido requeridos por los agentes, se excusan alegando que vienen de “orar”, dicen que lo hace en una capilla que está abierta las 24 horas. Los agentes les dejan marchar.

Continuamos con nuestra ruta, vamos a un mirador que está justo encima de la Ronda de Dalt a comprobar que la juventud también respeta el toque de queda. En estos espacios, donde normalmente se congregan los jóvenes para beber y para disfrutar de las vistas de la ciudad, hoy no hay nadie.

Mientras circulamos por el paseo de la Bonanova, por la radio informan sobre un incendio en el sótano de un edificio en la calle Muntaner, nos dirigimos hacia allí. Llegamos antes que los bomberos, Carlos y Pau se afanan en cortar el tráfico y acondicionar la zona para la llegada de las tres dotaciones de bomberos que se dirigen hacia nuestra posición. Los vecinos del edificio se muestran asustados, nos cuentan que ha sido un cortocircuito en el cuadro de contadores.

AHORA MISMO, otra dotación de @bomberscat acude a la calle MUNTANER 401 por un incendio en el parquing. Son 3 dotaciones las que trabajan ahora en el sótano



Según los vecinos se habría producido un cortocircuito en el cuadro de contenedores. pic.twitter.com/AIpJlz6zs1 — Íñigo Mª Palomar (@PalomarInigo) October 27, 2020

Una vez controlada la situación volvemos a la comisaría: son las 2 de la mañana y Pau y Carlos tienen media hora de descanso que aprovecharan para comer y descansar.

Nos despedimos de ellos porque nosotros ya volvemos a casa con el beneplácito de la policía por si nos pararan, “los compañeros están avisados” nos dicen. A nuestros protagonistas aún les quedan 4 horas de patrullaje. “Buen servicio”.