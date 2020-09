La demoledora definición que Quim Torra hace de Pedro Sánchez: "No tiene problema en aliarse con quien sea"

Quim Torra en una entrevista concedida a la cabecera digital, VilaWeb, ha definido cómo es "realmente" el presidente de España, Pedro Sánchez. Según Torra, Sánchez "no tiene ningún problema para aliarse con quien sea, cambiar las políticas que sea, incluso hacer desaparecer una mesa de negociación por aquí o una reforma de sedición por allá con tal de continuar siendo presidente". El presidente de la Generalitat y el del Gobierno son personajes totalmente antagonistas según el propio Torra. El catalán se define como un hombre de "ideales" y que va "en línea recta", antítesis de lo que opina sobre su homólogo, "nunca me he encontrado con una persona con tantas curvas como el presidente Sánchez". También utiliza la analogía para describir al presidente, dice que es "como un prestidigitador que hace aparecer pequeños juegos de manos delante de nosotros para poder continuar siendo presidente".

Además de las calificaciones suscritas en la entrevista propiciadas por los últimos encuentros entre ambos presidentes, Quim Torra se ha referido a otros temas que han suscitado polémica en el seno independentista. Al ser preguntado sobre los principales obstáculos para lograr la independencia Quim Torra ha sorprendido diciendo que ha llegado a la conclusión de que la autonomía se antoja como el principal óbice para los objetivos secesionistas. El presidente ha señalado a dos instituciones como ejemplos de obstáculos a la independencia, "los interventores, los Mossos, cualquier colectivo que nos podamos imaginar".

Quim Torra afronta hoy la publicación de la sentencia por parte del Tribunal Supremo que podría fallar a favor de su inhabilitación, de ser así, serían estas las últimas horas de Torra como presidente de Cataluña.