" Como leones saliendo de sus jaulas", Tarragona llena las terrazas y ya espera la fase 2 la próxima semana

" Como leones saliendo de una jaula", la descripción del Presidente de la Asociación de Hostelería de la Provincia de Tarragona Francesc Pintado, ilustra el balance la primera semana de la parcial apertura de bares y restaurantes en Tarragona. Después de dos meses de confinamiento, el volver a tomar un café matutino, un vermut al mediodía o un vino por la tarde, ha actuado de resorte para la nueva normalidad. Los picos de clientes fueron el pasado lunes, en el primer día de permiso y este fin de semana. Incluso la afluencia de clientes ha superado las expectativas de los propietarios, que abrieron con temor a un pinchazo. Judith, propietaria de un establecimiento de Cambrils reconocía" mucho mejor de lo esperado, este fin de semana hemos tenido muchas reservas".

En fase 1, los bares solo pueden abrir al 50% sus terrazas, con unas normas higiénicas obligatorias; nadie puede entrar en el interior del establecimiento, y no se pueden compartir ni periódicos, ni ceniceros. No hay servilletero, ni tampoco cartas de productos. Hay que limpiar la mesa entre clientes y hay que guardar una distancia entre ellas.

La masiva presencia en algunos locales ha provocado imágenes, que según Pintado" no se pueden volver a producir. Son hechos puntuales pero que pueden hacer mucho daño. Tenemos que ir avanzando de fases; volver atrás seria catastrófico". Así la Guardia Urbana de Tarragona ha denunciado esta semana a 8 locales por incumplimiento de las normas; 4 el lunes y otros 4 este fin de semana. Solo en la ciudad de Tarragona, el Ayuntamiento ha recibido 185 peticiones para colocar o ampliar terrazas durante esta fase y ha resuelto 60 peticiones, provocando la petición del sector de una mayor celeridad en los permisos.

Y Tarragona, ya suspira por acceder el lunes 25 de mayo a la fase 2. Esto permitirá flexibilizar más las medidas " los locales ya podrán permitir clientes en un 40% en su interior, y los que no tienen terraza que ahora están cerrados ya podrán abrir". Además la fase 2, permite celebrar bodas o celebraciones con un máximo de 100 personal al aire libre o 50 en establecimientos cerrados " es muy importante para los grandes establecimientos pasar de fase. No los podemos olvidar y recuperar las celebraciones, aunque este limitadas, es fundamental". Por eso la provincia de Tarragona necesita la siguiente fase y no quiere errores ni precipitaciones que corten lo que es hoy un futuro más esperanzador; la apertura de todo el sector.