El comité de Ética de Barcelona reprueba a Pin (BComú) por trabajar en una fundación subvencionada

El Comité de Ética del Ayuntamiento de Barcelona ha resuelto que la exconcejal de BComú Gala Pin incumplió el Código Ético del consistorio al aceptar un trabajo en una fundación que había recibido casi 287.000 euros en subvenciones municipales mientras era concejal.

El portavoz de Junts en el Ayuntamiento, Jordi Martí, ha hecho pública este miércoles la resolución en una rueda de prensa, en la que se explica que Pin fue contratada por la Fundació Goteo a principios de 2020 durante un período de seis meses.

Según la resolución del Comité, Pin "primero hizo un trabajo a jornada completa con un sueldo mensual neto de un poco más de 1.500 euros y después, a partir de abril, a jornada reducida y un sueldo de poco más de 1.400 euros".

El Comité, de carácter consultivo y sin capacidad sancionadora, resuelve que Pin "no podía ser contratada por la Fundació Goteo por el hecho de haber participado en decisiones de órganos colegiados del Ayuntamiento que afectaban la Fundación, en concreto, otorgándole tres subvenciones".

Asimismo, recomienda a Pin que, en el futuro, "tenga más cuidado en respetar las limitaciones en las actividades que se pueden realizar una vez se ha dejado un cargo público y, de esta manera, procure un comportamiento más conforme con la ética pública".

ALEGACIONES DE GALA PIN

La exconcejal de BComú, que ya no trabaja en dicha fundación, presentó distintas alegaciones en las que defendía que no había incumplido el Código Ético del Ayuntamiento porque "no tenía relación directa en la concesión" de dichas subvenciones.

Asimismo, alegó que impedir contrataciones como la que se discutía en este caso "afectaría el derecho al trabajo y sería una medida desproporcionada", en unas alegaciones que han sido rechazadas por el Comité.

"TOQUE DE ATENCIÓN" A COLAU

Martí ha reclamado al Gobierno municipal encabezado por Ada Colau que no esconda conductas irregulares: "Estamos ante un caso flagrante de puertas giratorias, aquello que los comuns a menudo critican en los otros pero no se aplican a si mismos".

"A juicio de Junts esta resolución es un tema que trasciende porque es un toque de atención a la alcaldesa Ada Colau y a su percepción de qué es un comportamiento ético y ejemplar en la gestión municipal", ha añadido Martí.

REACCIÓN EN EL GOBIERNO

El concejal de Presupuesto, Jordi Martí (BComú), ha explicado que el Gobierno municipal respeta la opinión del Comité Ético, pero ha recordado que las decisiones en el Ayuntamiento se toman de forma colegiada.

Preguntado por esta cuestión en una rueda de prensa, ha expresado que hablar de puertas giratorias "es casi insultante" y exagerado porque en este tipo de casos hay un enriquecimiento ilícito, y ha dicho que este no es el caso.

"Recomendaría al grupo de Junts, que tiene el pasado que tiene, que fuera con cuidado con sus interpretaciones. Hay exconcejales suyos condenados penalmente por los juzgados. Tengo la sensación que usan la técnica de la tinta de calamar, a ver si nos manchamos todos", ha concluido.