Comienza el veto a los vehículos más contaminantes en Barcelona con la ZBE, pero no se multará hasta abril

Barcelona comienza hoy la aplicación del veto a los vehículos más contaminantes con la puesta en marcha de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE). Estos vehículos no podrán circular por esta zona de siete de la mañana a las ocho de la tarde los días laborables. La medida entró en vigor el 1 de enero, pero hoy ha sido el primer día laborable que se aplica.

Durante la noche, fines de semana y festivos, la circulación no estará restringida y no se empezará a multar hasta abril. El Ayuntamiento de Barcelona calcula reducir la circulación diaria en 50.000 vehículos. Aquellos vehículos que se salten la normativa tendrán que enfrentarse a sanciones de entre 100 y 500 euros- en incluso más en caso de reincidencia- pero esto no pasará hasta abril, ya que habrá un período de adaptación de tres meses.

La zona por la cual no e podrá circular abasta un área de 95 kilómetros cuadrados, que engloba todo el término municipal de Barcelona (excepto Zona Franca y el barrio de Vallvidrera, el Tibidabo y los Planes), el municipio de Hospitalet del Llobregat y parte de los municipios de Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat y Sant Adrà de Besòs.

La medida discriminará en función de la clasificación ambiental de los vehículos establecida por la Direcció General de Trànsit (DGT), es decir, según su potencial contaminante. Hay cuatro etiquetas: B (etiqueta amarilla), C (etiqueta verde), Eco (etiqueta verde y azul) y Cero emisiones para los vehículos eléctricos o híbridos (etiqueta azul). Los vehículos que no cumplan unos requisitos ambientales considerados mínimos no tienen derecho a ninguna etiqueta de la DGT y no podrán circular por la ZBE en los horarios fijados a partir del próximo miércoles.