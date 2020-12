Comienza el traslado de las personas sin hogar que duermen en la Feria de Barcelona

Barcelona ha comenzado el traslado de las cerca de 170 personas que duermen en un pabellón de la Feria de Barcelona. Este viernes cerca de una veintena de personas ya se han desplazado a uno de los tres espacios que sustituirán el gran recinto, una residencia de estudiantes en el distrito de Gracia. Según detalló la comisionada de Acción Social del Ayuntamiento, Sonia Fuertes, el cambio de ubicación se hará de manera escalonada para poder ir adaptando poco a poco las personas sin hogar o en situación de emergencia habitacional en el nuevo entorno, pero se prevé que el 31 de diciembre ya se pueda cerrar el recinto habilitado en la Feria.

De momento a esta residencia de estudiantes en Gracia se ha trasladado ya una veintena de personas, aunque acabarán siendo 97 provenientes de la Feria que se calcula que terminarán de llegar el miércoles próximo. Todo el espacio tiene capacidad para unas 120 personas.

En declaraciones a los medios, Fuertes ha explicado que en estos espacios las personas atendidas podrán desayuno, cena y dormir. Uno de los puntos importantes es la privacidad que ganarán, ya que hasta ahora vivían en un gran pabellón en Feria de Barcelona sin prácticamente intimidad y ahora pasarán a estar en habitaciones más pequeñas, de hasta cuatro personas.

Además, tal y como detalla el portavoz de la Fundación Salud y Comunidad, Manu Izquierdo, el hecho de que el espacio esté ubicado en un punto más céntrico de la ciudad facilita también la integración de las personas. De hecho, ha señalado que este traslado hace que se entre en una nueva "fase" del dispositivo, ya que ahora las personas podrán cenar y dormir aquí, pero después de desayunar marcharán del espacio, ya sea a trabajar, a buscar trabajo, o formarse. "Es una fase más relacionada con la inserción", resumió Izquierdo.

Además, también se ofrecerá acompañamiento profesional a todas las personas en situación de vulnerabilidad. Cuando estaban alojadas en la Feria ya se les hizo unas entrevistas para saber sus particularidades y problemáticas, y ahora se ha derivado con los servicios sociales todas sus casuísticas que se les tenga que atender. "Estamos avanzando en la dirección que creemos que nos permite dar una mejor respuesta", confió Fuertes, que ha añadido que el objetivo es "dignificar al máximo su existencia" y ayudarles a poder construir "un proyecto vital".

Según explicó Izquierdo, habrá profesionales relacionados con la integración social, la educación, el trabajo social y la psicología, y se distribuirán en cuatro turnos de trabajo desde las 6 de la tarde hasta las 10 de la mañana del día siguiente en turnos alternados.

"El cambio es enorme"

Antonio, de 55 años, es uno de los usuarios que hoy ya dormirá en el dispositivo de Gracia. "Al ver esto me he quedado sorprendido", explica tras constatar que tendrá una habitación solo para él y dos compañeros más, el Eugenio y Nicolás. "Aquí estaremos muy bien los tres", afirma sonriente.

Relata como las literas del Ejército del pabellón de la Feria, con un colchón delgado, y el hecho de que fuera un espacio tan grande le generaba problemas para dormir. "Todos los meses que he estado no he dormido casi nada", dice. "El cambio es enorme", comenta sobre el nuevo espacio que temporalmente lo alojará. Con todo, se muestra muy agradecido por el tiempo que ha pasado en el pabellón de la Feria, ya que asegura que le "sacar de la calle" y los profesionales de la Fundación que gestiona el día a día de los usuarios lo han dado "todo" por él.

Eugenio, que tiene 77 años, coincide en que el cambio de equipamiento es un cambio "radical". "Más tranquilidad, menos líos ...", afirma. "No hay punto de comparación", destaca. En la Feria aquello era un "patio" y aquí, dice, se está más "calentito". "Estoy muy bien aquí", concluye.

Medidas contra la Covid-19

El nuevo espacio también estará preparado ante la Covid-19. Izquierdo ha asegurado que todo el espacio garantizará las medidas de seguridad y de prevención, con circuitos de un sentido de entrada y de salida. Los comedores y las habitaciones están preparados para que todas las personas estén a por lo menos dos metros de distancia, como ya se hacía en la Feria, y se intentará evitar los contactos estrechos. Sin embargo, el portavoz dijo que extremarán las precauciones para que estos espacios son más cerrados que la Feria.

Acuerdo hasta marzo

Fuertes también ha detallado que a utilización de estos espacios se ha acordado con la Generalitat y remarcó que tiene una vigencia hasta finales de marzo. En este sentido, ha admitido que no saben qué pasará a partir de entonces, pero ha indicado que por el momento tienen este espacio hasta loores y tienen tiempo de planificar y ver cómo avanza la situación. "Hoy celebramos el primer paso y luego ya veremos qué podemos hacer", concluyó.

Cierre de la Feria a finales de año

Aparte de la residencia de estudiantes en el distrito de Gracia, el traslado se completará en dos espacios, uno en el distrito de San Martín con un centenar de plazas y otro en Sarrià-Sant Gervasi, con 26 plazas más. Con todo, se prevé cerrar el recinto de la Feria el 31 de diciembre.

Los equipamientos se sufragarán con 2 MEUR del total de 3,5 millones de euros que la Generalitat comprometió hace unos días para atender a personas en situación de sinhogarismo en Barcelona y el área metropolitana.