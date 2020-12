Comienza en Girona el casting para encontrar extras para la segunda parte de “La Catedral del Mar"

En Girona ya ha comenzado el casting para encontrar más de 500 extras para el rodaje de la segunda parte de “La Catedral del Mar”, que se grabará en tierras gerundenses a principios de 2021. Decenas de personas se han concentrado en el patio de la Casa de Cultura de Girona para participar en la selección que durará hasta este viernes y que requiere de cita previa. Para la próxima temporada de la serie buscan hombres y mujeres de entre 25 y 65 años, con pelo largo o semilargo y, a ellos, con barba, que deberán realizar una prueba rápida que consiste en llenar un documento y hacer una fotografía.

El casting para encontrar figurantes para la segunda parte de la serie medieval ha comenzado hoy y la selección arranca con 540 personas. Los participantes que se postulen deben cumplir con las características físicas y apariencias “muy naturales”, “que no tengan piercings ni tatuajes, que ellas no lleven reflejos en el pelo y que ellos no lleven cortados modernos ni la cabeza rapada" ha especificado la directora del casting, Sandra Sánchez—. Asimismo, debido a la situación de la pandemia de la covid-19, deben ir con cita previa, aunque aquellos que no tengan también se les permite hacer el casting.

Una vez los participantes entren en la Casa de Cultura les toman la temperatura y se les dirige hacia el patio, donde tienen que hacer fila guardando siempre las distancias de seguridad. Desde ese momento, grupos reducidos van subiendo hasta el primer piso donde se hace la selección y llenan un formulario con sus datos personales y físicos (peso, altura o color de los ojos). Por último, se les hace una fotografía y se les pide que no se corten el pelo y, a ellos, que se dejen crecer barba. En cuanto a la duración de las pruebas, aproximadamente, cada hora la empresa de selección atiende una cuarentena de personas y se estima que, en las próximas semanas, se pongan en contacto con todos aquellos a quienes se haya escogido para hacer de extras.

En este sentido, Sánchez ha explicado que la respuesta de las personas al casting no le ha sorprendido. La directora ya había dirigido otras selecciones para rodajes que se han hecho en Girona (como 'El perfume' o 'Agnosia') y dice que en esta ocasión llevan "un buen ritmo". Incluso que está contenta por la cantidad de participantes, pero que primero deben “ver si encajan con el perfil” que buscan, porque de momento han visto “muy pocos hombres con pelo largo", ha añadido.

En cuanto al rodaje de la serie, dirigida por Jordi Frades, la empresa de selección no ha revelado mucho sobre la nueva temporada, solo ha concretado que la serie es medieval ambientada a finales del siglo XIV. Sin embargo, el rodaje ya empezó en noviembre, y a principios del 2021 se trasladará a tierras gerundenses donde se utilizarán a los extras que se escogerán en este casting en la Casa de Cultura.

“UNA EXPERIENCIA DIVERTIDA”

Entre los participantes que se presentaron hoy al casting estaba Sergi González que ha explicado que decidió presentarse “por curiosidad y también porque es una experiencia divertida”; “no lo hago por el dinero, ya hice de extra en Juego de Tronos y me gustó", añadió.

Según ha asegurado otra participante, de Figueres, Azucena Moya, se ha postulado en el casting porque no lleva tatuajes ni piercings y porque tiene “una apariencia muy normal". Asimismo, comenta que se ha enterado del casting a través de un amigo y ha pedido cita previa. De hecho, señala que el trabajo de extra, que dura uno o dos días, “está bien pagado y será una experiencia divertida".