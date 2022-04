El comercio de Barcelona podría perder 3.500 MEUR si continúan medidas como la ZBE, según Barcelona Oberta

El comercio de Barcelona podría perder entre 2.800 y 3.500 millones de euros de facturación si continúan las medidas aplicadas por el Ayuntamiento, según un estudio presentado este martes por la asociación de comerciantes Barcelona Oberta. Según una encuesta realizada para elaborar este estudio, el 71% de los residentes de la demarcación de Barcelona asegura que cada vez es más difícil llegar a la ciudad, y añaden que si el tiempo de desplazamiento aumenta una media de 20 minutos, dejarán de venir.

Barcelona Oberta cree que decisiones como la eliminación de carriles, la implantación restrictiva de la Zona de Bajas Emisiones o el urbanismo táctico, son amenazas para el sector puesto que pone en peligro las compras de las personas de la demarcación que no residen en la ciudad y que han cifrado en un 28% del total. La asociación ha presentado este martes en la Cámara de Comercio de Barcelona un estudio sobre el impacto que tiene el modelo de movilidad de la ciudad basado en la reducción de la contaminación en el comercio en el centro de la ciudad.



Roger Gaspa, Secretario General del CEDAC, ha expuesto que en la actualidad el modelo de comercio de Barcelona es de proximidad, pero también se basa en las compras de los no residentes en la ciudad. De hecho, un 56% de ellos asegura que acude a la capital dos o tres veces al mes para comprar y, según los datos, esto supone casi 4.000 de los 13.800 millones de facturación del comercio barcelonés.



Para realizar este estudio, han encuestado a 3.000 personas entre las que había tanto residentes de la ciudad como de la demarcación. Para Barcelona Oberta, un dato significativo es que un 66% de los que viven fuera del municipio aseguran que han disminuido en los últimos años las compras que acostumbraban a realizar.

Los motivos para no bajar a Barcelona



Además, el 71% dice que cada vez es más difícil acceder a Barcelona. Si bien según la encuesta el motivo que más alegan los encuestados por no bajar a la capital son los atascos (un 72% lo menciona), el segundo lugar lo ocupa la dificultad de acceso con vehículo privado (62% de los encuestados) y el tiempo que se tarda en llegar (también un 62%). En este aspecto, los representantes de Barcelona Oberta han denunciado que la red de transporte público para llegar a la ciudad desde la demarcación es "insuficiente".



"No es necesario hacer un estudio demoscópico para escuchar frases como 'yo ya no vuelvo a Barcelona porque la circulación es horrible'", ha dicho en la presentación del estudio su director, Roger Gaspa.



El informe de Barcelona Oberta también dice que 3 de cada 4 personas que vienen a comprar a la capital se desplazan en coche particular porque no tienen una alternativa viable. Otra pregunta de la encuesta es cuánto tiempo están dispuestos a invertir en su desplazamiento. Y partiendo de que el tiempo medio es de 35 minutos, los encuestados han dicho que si el trayecto que realizan actualmente desde casa hasta la tienda aumentara de 20 a 24 minutos más largo, dejarían de venir.



Gaspa tildó la situación de "preocupante" y cifró en un varemo de 2.800 a 3.500 millones de euros la facturación que creen que se puede perder si la situación no cambia. Ha añadido que las dificultades para llegar al centro de Barcelona provocan "una desconexión emocional" entre la gente y la ciudad. "No compartimos las políticas de movilidad del Ayuntamiento y esperamos que se revierta la situación, porque no queremos renunciar al 28 por ciento de compradores no residentes en Barcelona", ha resumido Gaspa.



El presidente de Barcelona Oberta, Gabriel Jené, ha sentenciado, a modo de conclusión: "Como decía la sentencia del TSJC sobre la Zona de Bajas Emisiones, todos queremos una ciudad más sostenible pero debemos hacerlo sin dejar a nadie atrás. Creemos que algunas de las medidas del Ayuntamiento, si se hicieran con más margen de tiempo y sin esa imposición tan restrictiva, tendrían más sentido".

La respuesta de la concejala de Comercio



En el acto también estaba la concejala de Comercio de la ciudad, Montserrat Ballarín, que aunque no estaba previsto que hablase, lo ha hecho al final de la presentación para responder a las quejas de Barcelona Oberta y de varios de los presentes en la sala. "Yo creo que decir que existe una desconexión emocional del centro de Barcelona por las restricciones de movilidad es bastante exagerado", ha contestado la concejala, que ha añadido que "todas las simplificaciones son malas".



Sin embargo, también ha elogiado la labor de Barcelona Oberta y ha agradecido el trabajo de campo realizado, y se ha comprometido a utilizar sus datos en los próximos debates sobre el modelo urbanístico y de movilidad que haya en el seno del Ayuntamiento. Ballarín cree que el punto de encuentro entre las reclamaciones de Barcelona Oberta y las intenciones del consistorio de seguir impulsando medidas medioambientales es tratar de "encontrar siempre la medida menos perjudicial para todos".