El comercio se adhiere al paro de mañana de 15 minutos impulsado por las panaderías

La patronal de panaderos artesanos, Ceoppan, ha convocado para mañana un paro en toda España, de 15 minutos, de 12:00h a 12:15h del mediodía, bajo el lema “Sin luz no hay pan”. La escalada de precios de la energía y de las materias primas están dejando a los obradores sin margen de beneficio y al borde de la ruina. El secretario general del Gremi de Forners de Barcelona, Carlos Cotonat advierte "se están adelantando cierres por jubilación en el sector. Hablar que entre un 10% y un 15% está amenazado de cierre no es descabellado en la actualidad. Y lo más preocupante, es que si no hay un giro próximo en 2023 habrá muchos cierres".

Los costes se han disparado en toda la cadena. A las facturas triplicadas en energía, se suma el precio de la harina, se ha elevado un 80%, señala el Gremi de Forners. El trigo destinado a panificación pasó de costar 200 euros la tonelada en enero de 2019 a 340 euros en enero de 2022, con picos de hasta 425 euros.

En Cataluña hay, en la actualidad, 4.800 empresas en el sector del pan, con un total de 34.000 trabajadores.

Mientras, Pimec Comerç, se adhiere a la protesta con el mismo objetivo de alertar de la progresiva desaparición del comercio de proximidad, y exigir a las administraciones medidas reales y eficaces para reducir el coste energético.