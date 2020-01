Com pots fer compost casolà

Fer compost casolà és una activitat ideal per a tota la família, una forma perfecta d'acostar la naturalesa als més petits de la casa, de transmetre valors de consum responsable, reciclatge, respecte pel medi ambient, etc.

Però, a més, preparar el nostre propi compost casolà té una recompensa deliciosa: fer créixer fruites i verdures amb aquest sabor d'abans que ara només mantenen els productes ecològics de qualitat. Així, en aquest post et donem les claus per a preparar un bon compost casolà. Ens acompanyes?

compost casolà

Compost casolà: 3 idees bàsiques

Preparar el nostre compost casolà no té a penes dificultat, però sí que hem de tenir clares tres idees importants abans de començar:

1. Necessitarem un compostador on fer créixer el nostre compost casolà, un recipient adequat en el qual anar afegint la matèria primera que, a poc a poc, es convertirà en compost. Aquest recipient el podem comprar o, millor encara, construir un propi reciclant i donant una segona vida a objectes que ja han complert la seva labor inicial com, per exemple, tiestos vells, palets d'obra, caixes de fruita de fusta, etc.

2. La nostra mescla de compost casolà anirà creixent a partir de diferents tipus de matèries primeres: peles d'ou, peladuras de fruites i de verdures, pells de patates, ramitas, palla fresca, herba humida, pòsits de cafè… La clau està a combinar el sucre, la cel·lulosa i el nitrogen de les diferents deixalles orgàniques amb la finalitat de preparar aquest abonament orgànic que, en essència, és el compost casolà.

3. El risc més important de preparar compost casolà és que les deixalles es podreixin i no aconseguim res més que una massa informe i pestilent. Evitarem aquest risc de dues formes:

Intercalant en capes alternes les deixalles humides i seques.

Ventilant periòdicament la nostra massa de compost.

Recepta per a preparar compost casolà

Hi ha moltes receptes o formes diferents de fer compostatge o preparar compost casolà, però la que et proposem a continuació és una de les més senzilles, així tota la família podrà gaudir d'aquesta gratificant experiència. Les dades els hem extret en la seva major part del Manual de Compostatge publicat pel Ministeri del Medi Ambient i Medi rural i Marí del Govern d'Espanya, un document molt interessant que et servirà per a complementar la informació que resumim a continuació.

Els passos bàsics per a preparar un compost casolà de qualitat són tres: preparar el compostador, anar afegint les deixalles orgàniques per capes i, finalment, hidratar bé el teu fertilitzant orgànic.

Pas 1. Preparar el compostador

Compost casolà compostador

Com et dèiem abans, el compostador és, simplement, la caixa o recipient en la qual anirem afegint les diferents capes de deixalles que formaran el nostre compost casolà.

Realment pots utilitzar i reciclar gairebé qualsevol cosa: una caixa de fusta, una base de taulons d'obra, un tiesto o jardinera gran que ja no usis… Qualsevol recipient et servirà sempre que no estigui en contacte directe amb el sòl. D'aquesta forma, si utilitzes un tiesto o una caixa de plàstic, realitza uns agujeritos en la base i col·loca una primera capa de terra i una segona de materials secs com a palla, restes de branques de poda, serradures, etc. Aquestes primeres capes seques evitaran que el fons del teu compostador es podreixi i espatlli la mescla.

Pas 2. Afegir les deixalles orgàniques

Alguna cosa que has de tenir molt clar i transmetre als nens i nenes de la casa és que el compostador no és una galleda d'escombraries, sinó un recipient que després servirà per a enriquir la terra del nostre hort urbà o de les plantes dels nostres tests.

En aquest contenidor afegirem per capes diferents productes o deixalles, com peladuras de verdures i fruites, ramitas i fulles seques de les tanques o plantes que hàgim podat, pòsits de cafè, peles d'ou, etc. Els experts recomanen que anem intercalant capes de diferents productes humits o verds i secs, així aconseguirem aquest equilibri òptim que necessita un compost casolà de qualitat.

Pas 3. Regar el compost casolà

El nostre abonament orgànic casolà necessita cert grau d'humitat per a poder anar formant-se aquest fertilitzant artesanal que enriquirà els nostres cultius ecològics. Així, és necessari que la reguem de tant en tant sense entollar el contenidor, però procurant que la humitat penetri en les diferents capes que hem anat afegint a la nostra caixa de compost.