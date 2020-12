El Colegio de Economistas ve acertado subir el SMI

El Colegio de Economistas de Cataluña cree que "el paso adelante de ir actualizando e incrementando el salario mínimo interprofesional es acertado" para sanar las "heridas importantes" que la pandemia causará a la economía catalana. Así lo ha indicado su decano, Anton Gasol, en una rueda de prensa este martes, el mismo día que el gobierno español reúne los agentes sociales para tratar este incremento del sueldo más bajo. Además, consideró que las modificaciones del sistema de pensiones "deberían ir en consonancia con el salario real". Además, el ente se pregunta "cómo puede ser" que no se haya creado un fondo de solvencia con 30.000 millones de euros para pymes y autónomos de la misma manera que se ha hecho con las grandes empresas a la SEPI.

Gasol hizo estas declaraciones en la rueda de prensa de presentación de la Encuesta de Situación Económica Otoño 2020, realizada por el Colegio con un puñado de más de 1.200 economistas, que muestra una desconfianza generalizada en las previsiones económicas del gobierno español. Así, más del 70% de los encuestados creen que el PIB caerá más del 11% este 2020 con coronavirus.

A favor de incrementar el SMI

Para remontar este panorama complicado, la entidad cree que la subida del salario mínimo que plantea el gobierno español es un aspecto positivo. "No parece exagerado que en un periodo de una transición de no muchos años se pueda llegar al 60% del salario medio", dijo Gasol, que ha negado que este hecho pueda traducirse en menos contratación juvenil y consideró que la mejora de sueldo debe ir acompañada más formación. "Si de algo sufre la estructura productiva española y catalana es del poco valor añadido del factor trabajo", añadió.

Además, consideró que "es un poco cínico que se cobre una pensión en función lo que se ha considerado que se quisiera cotizar a la Seguridad Social y esto no esté en consonancia con el salario real". "Si tu pensión es tu aportación a lo largo de la vida laboral, tiene sentido que se alarguen los períodos para tener en cuenta el cálculo de la pensión", indicó.

Quien lleva la peor nota son las autoridades españolas

El índice de confianza en la economía catalana marca uno de los niveles más bajos con un 3,54, pero no se hunde tanto como la crisis financiera de 2008. Por territorios, los más optimistas son los economistas de Ponent. La menor presencia del turismo -el sector más castigado por la Covid- y la buena marcha del sector alimentario en comparación con otros ámbitos hacen que el 70% de los expertos de Lleida hayan contestado que prevén que la economía de la demarcación sufra menos que la media catalana debido a la segunda ola.

La encuesta también pone de manifiesto el descontento que ha generado la gestión de la crisis del coronavirus entre los economistas catalanes. Según el estudio, ninguna de las autoridades examinadas ha conseguido el aprobado. Las autoridades europeas han obtenido la mejor puntuación (4,6 puntos sobre diez), seguidas de las autoridades locales (3,8 puntos) y de las autoridades catalanas (3,6 puntos). Quien lleva la peor nota son las autoridades españolas, con un 3,3 sobre diez.

Alerta sobre la burocracia en los fondos europeos

La alta valoración de la política de la UE se basa, sobre todo, en las medidas extraordinarias recogidas en los fondos Next Generation, que los encuestados aprueban con un 5,7. Además, se muestran convencidos (con un 6,3 sobre 10) que una buena aplicación de los recursos que lleguen de Europa será decisiva para el futuro económico de Cataluña de los próximos años. Sin embargo dudan que el Estado los gestione de manera transparente, eficiente y transversal, indicadores que reciben una nota de entre 3 y 4. "Es legítimo que los economistas catalanes tengan dudas sobre la gestión", ha apuntado el director técnico de la Encuesta de Situación Económica del CEC Xavier Segura, que dice que de momento se está siguiendo un criterio "marcadamente centralista" que puede excluir proyectos sólidos pero más pequeños. Por ello, el Colegio ha reclamado que la burocracia no frene el acceso a los fondos europeos y pide que la Generalitat pueda decidir cómo se adjudican la mitad de los recursos.

Fondo de solvencia para pymes

Además, la entidad ha alertado de que después del flujo de liquidez que ha inundado la economía con créditos como los ICO ahora vendrá un problema de solvencia por los sectores más afectados por la crisis. Gasol ha criticado que el presupuesto del Estado no sea suficientemente expansivo y que también ha cargado contra el Gobierno, pero no haber ayudado bastante los sectores que han dejado de trabajar por las restricciones. Ante la situación de tensión de tesorería de algunos sectores, el decano del Colegio se preguntó "cómo puede ser que no se haya constituido un fondo de solvencia para las pymes y autónomos" pero, en cambio, sí se ha habilitado un mecanismo para rescatar grandes empresas a través de la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI). Gasol ha cifrado en entre 30.000 y 40.000 millones de euros los recursos que debería tener este fondo de solvencia para salvar pymes y autónomos que sean viables.