Colau propone revisar todas las medallas de Barcelona concedidas en el pasado y fijar criterios para retirarla

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha propuesto este viernes durante el plenario revisar todas las medallas concedidas en el pasado por el consistorio y ha sugerido retirarlas a personas condenadas. Colau lo ha dicho al ser interpelada por la regidora de JxCat Elsa Artadi, que ha presentado un ruego a la alcaldesa para que el ayuntamiento inicie los trámites para retirar la Medalla de Oro de Barcelona a Felipe González Márquez y la Medalla de Honor Barcelona 1992 a Rafael Vera i Fernández-Huidobro "por sus implicaciones en la creación de los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL)".

Colau ha aceptado hacer un debate sobre las medallas en global y "proponer criterios" para fijar cuando retirar.

En su primera respuesta, la líder de BComú ha mostrado su "rechazo absoluto a cualquier forma de violencia o terrorismo" y ha mostrado el apoyo a todas aquellas comisiones de investigación donde corresponda aclararlo.

Con todo, Colau ha comunicado a Artadi que la revocación de una medalla no se resuelve con un ruego, puesto que tiene que ser una iniciativa del pleno. "Es un debate de todos los grupos, no una cuestión que se pueda resolver con un ruego", ha explicado.

Además, ha pedido abrir el debate para proponer "criterios" y que no dependa únicamente "de una cuestión puntual de actualidad". "Propongo que hagamos un debate serio", ha añadido.

De hecho, Colau ha indicado que a raíz del ruego de JxCat ha revisado qué medallas se han dado en el pasado y ha visto que con los Juegos Olímpicos se dieron "en masa". Así, ha destacado que se distinguieron personas como Luis Roldán, Josep Lluís Nuñez o Sixte Cámara.

"Merece la pena que hagamos un debate bien hecho y revisamos todas las medallas, no solo Vera, también Roldán, Josep Lluís Nuñez y cualquier otro que tenga una condena", ha concluido.

Por su parte, Artadi ha lamentado que Colau no "se atreva" a iniciar ningún trámite. "En el caso del señor Felipe González i Rafael Vera la honorabilidad no está y Barcelona no lo tendría que permitir", ha dicho.

La regidora de JxCat también ha lamentado que "a nadie le ha interesado llegar hasta el final de cuál es la verdad" y ha asegurado que porque Barcelona se posicione sobre González no hace falta una sentencia, "como no hizo falta con Pujol o la infanta Elena".