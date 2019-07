Colau plantea poner un peaje en Barcelona si la reducción de la contaminación no es suficiente

La alcaldesa del Ayuntamiento de Barcelona, Ada Colau, ha sostenido este miércoles que se deberán estudiar medidas adicionales a las restricciones a los vehículos más contaminantes en función de su efectividad, como el peaje. Los vehículos más contaminantes, los que no disponen de etiqueta de la DGT, no podrán circular por la ciudad a partir de enero de 2020. En caso de que la reducción de los gases contaminantes no sea suficiente en los primeros seis meses, la alcaldesa se ha abierto a estudiar otras medidas a partir de julio de 2020, como el peaje.

El Ayuntamiento tiene sobre la mesa la propuesta del peaje si la reducción de la contaminación no es suficiente con la medida de la restricción a los vehículos más contaminantes. Esta se complementará con otras medidas que ya se promueven, como la mejora del transporte público, la creación de "supermanzanas" y el fomento de la bicicleta.

Ada Colau ha recordado que la mejora de la calidad del aire requiere de la colaboración del resto de administraciones, también en ámbitos como el de infraestructuras como el Puerto y el Aeropuerto del Prat, que cree que no pueden plantear ampliaciones indefinidamente. Colau cree que la ciudadanía pide medidas en este sentido, y ha advertido que su equipo trabajará para impulsarlas pese a la oposición de algunos "lobbies". Ha asegurado que confrontarán intereses si es necesario, ya que está en juego la salud de la ciudadanía.