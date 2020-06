El presidente de Foment del Treball Nacional, Josep Sánchez Llibre ha criticado duramente las políticas de la administración Colau en lo que respecta a la movilidad de Barcelona. Achaca a la alcaldesa que estas se hayan llevado a cabo "aprovechando el confinamiento" y "sin el consenso con las demás fuerzas políticas". Llibre insiste en que este tipo de filosofía es muy negativa para el comercio de la ciudad de Barcelona y para la industria del automóvil. "Se está criminalizando el uso del coche, del vehículo privado", ha dicho el presidente de la patronal catalana que ha inquirido en que "no todo se puede plantear a base de una movilidad de bicicletas e ir todos a pie".

Foment recuerda que el 57% del comercio en Barcelona se basa en la actividad de personas no residentes, "si el ayuntamiento pretende no contar con este porcentaje matará el comercio de Barcelona y pondrá en peligro más de 100.000 puestos de trabajo", algo que según el propio Llibre las empresas y patronales no están dispuestas a permitir.

El manifiesto que propone Foment del Treball va radicalmente en contra de la políticas que defiende la alcaldía de Ada Colau, defiende el uso del vehículo privado en consonancia con el sistema de red de movilidad público y con el objetivo hacia una transición hacia una movilidad ecológica más paulatina. Dicho documento ha sido expuesto y conforme a los puntos principales Foment del Treball ha empezado a reunirse con las diferentes fuerzas que representan a los ciudadanos de Barcelona, incluso ya han pactado una reunión urgente con la misma alcaldesa. "Lo que está haciendo es nefasto" ha incidido el presidente que se ha manifestado abiertamente en contra de una polémica medida del consistorio que se basa en la prohibición del uso del coche en algunos tramos de la ciudad los sábados, algo que para el presidente de Foment del Treball es "inadmisible". "No estamos dispuestos, y llegaremos hasta el final" ha concluido Sánchez Llibre.

Todo esto ha ocurrido en la rueda de prensa telemática que ha concedido hoy la patronal catalana para exponer los puntos tratados en la junta de Foment de ayer y que marca la línea a seguir de la organización durante estos próximos meses. Entre los objetivos que se ha marcado la patronal está la flexibilización de los Ertes hasta diciembre, derogando la cláusula de despidos que, según el presidente, sería contraproducente para las mismas empresas. En este tema la patronal se ha mostrado crítica con la demora de los pagos a muchos ciudadanos que dependen ahora mismo de este ingreso, "es una vergüenza que en nuestro país se tarde tanto en pagar algo que es vital para los ciudadanos". Además han diseñado un plan específico para reactivar la economía en el que, entre otras cosas, se contempla el aplazamiento de los impuestos, IVA, e IRPF, que, conjuntamente con la aplicación de los créditos ICO mejoraría la liquidad de las empresas. En lo que respecta al cierre de las plantas de producción de Nissan, aclaran que, en vez de pensar en un improbable retorno de la empresa, "hay que asegurarse de poder garantizar una salida laboral digna para los miles de afectados".

Y para la reconstrucción de la economía española que, según los datos mostrado ayer por el Banco de España se plantea larga y costosa, Foment del Treball aboga por un gran pacto institucional que reúna a los principales agentes políticos, económicos y sociales.