Colau se abre a gobernar una tercera vez pese a haber defendido la limitación de mandatos: "No lo descarto"

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha asegurado este jueves que no descarta optar a un tercer mandato y ponerse a disposición de los comuns "si fuera útil para el proyecto" porque considera que tiene una responsabilidad y que debe llevarla hasta el final.

"He entrado en la institución para impulsar otra manera de hacer política y hacer que Barcelona pueda ser un modelo referente. Nos hemos encontrado en un contexto de excepcionalidad y, dentro de éste, me pongo a disposición del proyecto para consolidarlo", ha sostenido en una entrevista de Ràdio 4 recogida por Europa Press.

Hasta ahora, la primera edil de la ciudad siempre había dicho que no estaría más de ocho años en el Ayuntamiento. De hecho, en una entrevista en Rac 1 el año pasado reiteró que no venía a 'enrocarse' en el mundo de la política. "No vengo a alargarme en política pero nuestras políticas necesitan cuatro años más para consolidarse y para hacer esto lo mejor es hacerlo desde la alcaldía", comentó.

El código ético de Barcelona en Comú dice textualmente sobre sus cargos publicos: "Limitar su mandato a dos legislaturas consecutivas". Prevé, eso sí, "un mandato más" de forma "excepcional" para todos sus electos siempre que se dé un proceso de discusión y validación ciudadana.

Respecto a este momento de excepcionalidad, marcado por la pandemia de la Covid-19, Colau ha alertado de que los Centros de Atención Primaria (CAP) están saturados y ha explicado que están intensificando las conversaciones con la Conselleria de Salut.

En ese sentido, se ha ofrecido a buscar más espacios municipales para destinarlos a hacer pruebas PCR: "Si podemos ofrecer más espacios, busquémoslos porque la primaria está muy al límite y necesita refuerzos ahora".

MEDIDAS COVID-19

Preguntada por la implantación de un toque de queda en Cataluña, Colau ha sostenido que es una cuestión que se tiene que hablar "discretamente" entre las administraciones para evitar polémicas, aunque ve lógico que tanto en España como en Europa se esté planteando la restricción horaria por los contagios que se producen en reuniones en el espacio público.

Ha pedido que, en caso de establecerse esta medida, se tenga en cuenta a los sectores más afectados, como el de la restauración, sobre el que ha defendido que el Ayuntamiento de Barcelona ha superado los 30 millones de euros de gasto con la rebaja fiscal del 75% de la tasa de terrazas y las ampliaciones de éstas "en tiempo récord".

Ha confiado en que las medidas establecidas para 15 días duren el menor tiempo posible y que "evolucionen de la manera más acordada posible", incluso con criterios compartidos con la política europea.

PEAJE URBANO Y MOVILIDAD

Preguntada sobre la implantación de un peaje urbano para reducir la contaminación en la ciudad, Colau ha insistido en que quieren trabajarlo y estudiarlo desde el consenso, aunque ha advertido de que el peaje "no salvará de la contaminación" y, en ese sentido, ha defendido las medidas de movilidad implantadas por el Gobierno municipal.

Sobre las críticas que han recibido estas medidas por parte del presidente de Fomento del Trabajo, Josep Sánchez Llibre, Colau ha considerado que Sánchez Llibre representa una visión antigua de la ciudad y que "tiene que ver si quiere estar en el pasado o en el futuro".