La colaboradora de TV3 Cristina Fallarás afirma que la Monarquía es una institución basada en el crimen

El independentismo catalán tiene un nuevo lema electoral que ofrecer a sus incondicionales. "O la Monarquía del Reino de España o la República Catalana", repiten a diario los líderes independentistas de cara a las próximas elecciones en Cataluña, que se vislumbran para el 14 de febrero. Reiteran los partidos independentistas en el carácter plebiscitario de los comicios con la promesa para sus votantes de una próxima ruptura con España y repitiendo el mismo planteamiento que desde 2010, se utiliza en todas y cada uno de las elecciones en Cataluña.

Con este marco, la televisión pública catalana tiene a la Monarquía como objetivo político y son constantes los programas y tertulias que atacan a diario a la Casa Real. El último episodio de esta campaña, se protagonizó en el programa de tarde de TV3 " Tot es mou" con Cristina Fallarás, quien afirmo a la audiencia que la Monarquía esta basada en el crimen

La monarquía es una institución basada en el crimen. pic.twitter.com/KfydmYv0g0 — goslum (Rastreadores atractivos en tu zona.) (@goslum) October 1, 2020

Fallarás asegura "que el mayor defraudador fiscal de España es el Rey Juan Carlos I", cuando el Rey emérito todavía no ha sido imputado por ningún delito. Además la tertulia adelanta que el Rey Felipe VI heredará de su padre. Una afirmación que no se corresponde con la realidad, porque el actual Rey de España, comunicó el pasado 16 de marzo que renunciaba a la herencia de su padre. En una nota oficial de la Casa Real, Felipe VI también renunció " a cualquier activo, inversión o estructura financiera cuyo origen, características o finalidad puedan no estar en consonancia con la legalidad o con los criterios de rectitud e integridad que rigen su actividad institucional y privada y que deben informar la actividad de la Corona".

Esta información clave fue omitida en el comentario de Cristina Fallarás en TV3. La tertuliana en tono desafiante invitó a la Casa Real a presentar una querella por injurias por sus palabras, a pesar que es conocedora que nunca la Casa Real ha presentado este tipo de demandas judiciales que ella reclama para su persona.