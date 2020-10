Un colaborador de TV3, a los camareros parados: "Aprovechad para aprender catalán, que luego todo son excusas"

El colaborador de TV3 y Cataluña Radio Melcior Comas hace su particular aportación, a la crisis que sufren en Cataluña los trabajadores de los bares y restaurantes. Cerrados desde el viernes en un plazo de 15 días y con el paro amenazante, Comas recomienda a los camareros que aprovechen el tiempo estudiando catalán y añade con ironía que después todo son excusas

Que els cambrers aprofitin per aprendre català. Que després tot són excuses. — Melcior Comes ✍️️ (@MelciorComes) October 16, 2020



Desde hace meses el independentismo señala por las redes sociales, si trabajadores en tiendas, establecimientos o supermercados no les atienden en catalán. Han promovido boicots a empresas y han denunciado públicamente lo que consideran una ofensa lingüística. Ahora Melcior Comes, un conocido tertuliano independentista señala a todo el colectivo de camareros, en un momento muy delicado para ellos. No pueden trabajar por un decreto de la Generalitat y Melcior Comas les dice lo que tienen que hacer mientras estén parados.

La Federación Catalana de Asociaciones de Actividades de Restauración y Musicales (Fecasarm) ha cifrado en 315 millones de euros las pérdidas en el primer fin de semana con bares y restaurantes cerrados en Barcelona. Además, ha alertado de que los botellones, las fiestas "ilegales" y las privadas han aumentado como consecuencia del cierre de la hostelería, que han provocado molestias vecinales y han requerido intervenciones policiales.

El presidente de la Fecasarm, David López, ha recordado que calculan unos pérdidas de 1.000 millones en 15 días, a las que se tiene que sumar "un daño irreparable". Ha añadido que entre un 10 y un 20% "ya no volverán a abrir y hasta un 50% se encuentran en riesgo de tener que cerrar antes de final de año si no reciben ayudas reales y eficaces de manera muy urgente".