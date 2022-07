El Clínic presenta un caso "excepcional" de curación funcional del VIH

El Hospital Clinic-IDIBAPS ha presentado un caso "excepcional" de curación funcional del virus del VIH en una mujer que hace 15 años que no toma medicación. Se trata de una paciente que después de la supresión del tratamiento antirretroviral tiene un control absoluto de la replicación del VIH mantenido durante más de 15 años, con carga viral indetectable. Los resultados de este estudio se han presentado este miércoles en la Conferencia Mundial AIDS. Hasta ahora, el tratamiento antirretroviral se ha mostrado efectivo para suprimir la replicación viral, pero el VIH persiste en los reservorios y se recupera después de suspender la terapia. Este es un caso diferente donde se han encontrado niveles muy altos de dos tipos de linfocitos fuertemente vinculados a la inhibición del virus.

Hay pocas personas, como los controladores post tratamiento, que mantienen cargas virales indetectables sin tomar medicación. Hay otros casos de curación relacionados con el trasplante de médula ósea o en pacientes excepcionales que tienen virus defectuosos o factores genéticos asociados con una potente respuesta inmune al VIH de un tipo de linfocito, las células T CD8+, llamados controladores de élite.

Este pero no es el caso de la paciente estudiada por el Clínic. Esta fue diagnosticada de infección aguda por el VIH y fue incluida en un ensayo clínico con tratamiento antirretroviral durante nueve meses y varias intervenciones inmunomoduladoras con ciclosporina A, un inmunosupresor.

La investigadora del grupo Sida i Infecció per VIH de l'IDIBAPS Núria Climent ha destacado que esta mujer no tenia los factores genéticos clásicos relacionados con el control del VIH, por lo tanto, no era una controladora de élite de la enfermedad. Además, presentó una primoinfección grave, que requirió su hospitalización. Esto tampoco es habitual en los controladores post tratamientos. Climent ha concluido por lo tanto que estaban ante un caso diferente.

Además, se ha comprobado que la paciente no está infectada por virus defectivos, es decir, que tiene virus viable para ser replicado en laboratorio. Aun así, a lo largo de los años se ha encontrado una caída pronunciada y progresiva del nombre de virus en el reservorio, cosa que sugiere un control por parte de la respuesta inmune.

Dos tipos de linfocitos implicats

En su estudio, los investigadores vieron que las células sanguíneas de la paciente eran altamente resistentes a ser infectadas por el virus del VIH en cultivos in-vitro, pero que sus linfocitos T CD4+ purificados eran susceptibles a la infección por el VIH. Esto sugiere que otras poblaciones celulares de la sangre bloqueaban la infección y podrían contribuir al control del VIH.

Mediante un ensayo de inhibición viral, el estudio ha demostrado que hay una fuerte inhibición del VIH promovida por dos tipos de linfocitos: las células natural 'killer', que forman parte del sistema inmune innato y constituyen la primera línea de defensa enfrente diferentes patógenos; y los linfocitos T CD8+, que juegan un papel clave en la defensa de las células enfrente virus y bacterias.

De hecho, estas células son las responsables de lo que se denominan respuestas innatas y corresponden a células de memoria NK, del inglés, 'natural killer' y linfocitos T ϒδ citotóxicos, denominados así porque son los responsables de eliminar otras células.

La 'paciente de Barcelona', como lo han denominado los investigadores, tiene niveles muy altos de las dos células que podrían bloquear el virus o destruir las células infectadas consiguiendo así la cura funcional.

Esta cura funcional es diferente a la cura esterilizante, que es la que se practicó en los conocidos como pacientes de Londres o de Berlín. El médico de la Unitat de VIH de l'Hospital Clínic e investigador del grupo Sida i Infecció per VIH de l'IDIBAPS Juan Ambrosioni ha destacado que es más realista pensar en conseguir esta cura funcional que no la cura esterilizante.

De hecho, el objetivo ahora es acabar de entender cuál es el mecanismo que se da en esta paciente y como se podría replicar para llegar a esta cura funcional en otros pacientes.

El jefe de la Unitat de VIH de l'Hospital Clínic y del grupo de investigación Sida i infecció per VIH, Josep Mallolas, ha explicado que ahora se abre una gran vía de investigación por saber qué le ha pasado y poder "replicarlo a muchas más personas".

En este sentido, Climnet ha indicado que se abren dos vías. Por un lado estudiar la genética de la mujer para saber qué mecanismos han actuado para el hecho que se desarrollaran las células implicadas en el control. De la otra, averiguar si el tratamiento con el inmunosupresor tiene algo que ver.