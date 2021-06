Clamor social contra los cortes de luz en Cataluña

Aliança contra la Pobresa Energètica (APE), la Xarxa per la sobirania energètica y representantes de los barrios de Sant Roc de Badalona (Barcelona) y de Torre Baró de Barcelona han pedido medidas contra los cortes de luz en Cataluña. Así lo han manifestado sus portavoces y miembros este miércoles ante la Conselleria de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural.

Las entidades han criticado el "mal estado" de la red de distribución eléctrica de los barrios afectados por los cortes de luz y han pedido de manera conjunta participar en las tomas de decisiones. La portavoz de la APE, Maria Campuzano, ha reclamado a la consellera de Acción Climática, Teresa Jordà, que convoque una mesa de diálogo "urgente" con las entidades sociales y vecinales y que se pongan soluciones estructurales, y le han presentado una carta con estas demandas.

Campuzano ha reclamado a la Conselleria que actúe con prevención y que no espere al próximo invierno para intervenir, ya que ha alertado que es la época en que más cortes de luz se sufren, y no ha descartado movilizaciones si no hay soluciones. Por su parte, la miembro de la Xarxa per la sobirania energètica, Mònica Guiteras, ha defendido que el Govern tiene competencias en la distribución de las redes y ha pedido espacios de debate y de trabajo conjunto para poner soluciones con carácter "urgente".

El miembro de la plataforma vecinal Sant Roc-Som Badalona, Carles Sagué, ha alertado de que en el barrio han sufrido este invierno cortes de luz constantes y diarios y de varias horas, y ha reclamado al Ejecutivo catalán poder participar en la búsqueda de alternativas.

El miembro de la asociación de vecinas y vecinos de Torre Baró Jose Antonio Martínez ha explicado que este invierno han sufrido una cincuentena de cortes de luz en el barrio, que han afectado sobre todo a zonas donde viven personas en situación de vulnerabilidad.

Durante sus intervenciones, cerca de una decena de personas de las diferentes entidades han alzado carteles con lemas como 'Teresa Jordà, las familias no podemos vivir con cortes de luz constantes', '#nomáscortes' o '¡Exigimos medidas para acabar con los cortes indiscriminados de luz!', entre otros.