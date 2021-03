Clamor empresarial por la falta de Govern y preocupación porque el bloqueo lastre la recuperación económica

La fallida investidura de Pere Aragonès y el bloqueo político en Cataluña encienden la señal de alarma tanto en círculos empresariales como las entidades sociales. La falta de Govern ahora en funciones, lastran su capacidad legislativa y por los plazos parlamentarios hacen inviable, por ejemplo, presupuestos de la Generalitat para este año. En un escenario excepcional, con la cuarta ola del coronavirus en ciernes y una grave crisis económica que afecta a muchos sectores golpeados por la pandemia, las entidades empresariales Foment y Pimec claman por la constitución urgente de un nuevo ejecutivo en la Generalitat.

El presidente de Pimec, Antoni Cañete alerta "Cataluña no puede permitirse más interinidad e incertidumbre política" y considera que "hay que explorar todas las coaliciones posibles que conduzcan a una estabilidad institucional y a la prioridad en las medidas de apoyo a as pymes". La entidad que agrupa a micros, pequeñas y medianas empresas con 546.000 autónomos reclama la vacunación masiva, los presupuestos de la Generalitat y el despliegue de los fondos europeos Next Generation, como prioridades y lamenta que el bloqueo político, por la falta de acuerdo de los partidos independentistas lastren la recuperación económica.

Desde Foment mantienen que su posición del 4 de marzo, sigue vigente por las fallidas investiduras de Aragonés y "urgen a formar gobierno sin dilación, que tenga como objetivo la recuperación económica provocada por la pandemia" sostiene la patronal empresarial.

Mientras los equipos negociadores de ERC y Junts, se emplazan después de Pascua para reiniciar las negociaciones que culminen con un acuerdo parlamentario. Con el calendario electoral activado, la fecha límite para el acuerdo es el 26 de mayo para evitar la convocatoria de nuevas elecciones. Junts subraya que no habrá comicios en julio, pero exige "flexibilidad y concreción" a ERC en la ruta independentista, y acuerdos económicos que podrían modificar los ya alcanzados entre ERC- CUP.