Clamor empresarial a favor de la ampliación de Aeropuerto del Prat para "no perder el futuro"

Demostración de fuerza de la llamada "sociedad civil" de Barcelona, unida en este caso en favor de la ampliación del aeropuerto del Prat. En el acto organizado por la patronal Foment del Treball en Esade, los asistentes han defendido la necesidad de acometer las obras de ampliación con los argumentos de "no perder el futuro de Barcelona, de no condenar a las generaciones venideras a un aeropuerto de segunda que perjudicara el atractivo empresarial de la ciudad". La inversión de AENA es de 1.700 millones de euros y se crearían 350.000 puestos de trabajo, 83.000 directos, según el operador.

La decena de oradores en el acto han coincido en las dos claves de la discusión; Barcelona necesitará para su futuro un aeropuerto con mayores y mejores conexiones internacionales y la obra de AENA tiene que compatibilizarse con la protección de la biodiversidad del Delta de Llobregat, requisito indispensable para la autorización de la Unión Europea. Sobre estas medidas, el presidente del RACC, Josep Mateu insta a AENA, responsable de la obra y de la inversión "que afronte las compensaciones necesarias que sean oportunas", para que se llegue al consenso necesario para la obra.

En el acto también se ha divulgado la importancia capital de la obra para el futuro de la ciudad y las consecuancias para las futuras generaciones. Por la importancia de los asistentes, presidentes de Pimec y Foment, presidenta de la Cambra de Comerç y asi hasta 200 entidades representadas a su máximo nivel, Sanchez Llibre presidente de Pimec ha interpelado a los políticos "nos tienen que escuchar, no es momento de sectarismos ideológicos, que no pueden pasar por encima de los intereses de toda la sociedad" clama el presidente de Foment.

Mientras Gerard Esteve, presidente de la Unió de Federacions Esportives ha denunciado la situación que según él vive la Barcelona de hoy "dice no al turismo de calidad, no a la cultura, no al Hermitaje, no a competiciones internaciones, no al deporte, no a la movilidad y ahora no a la ampliación del aeropuerto. Esta dinámica triste nos dibuja una Barcelona triste, sin ambición, pobre y sin futuro".

Por su parte el presidente de Vueling, Marco Sansavini ha defendido la necesidad de combinar operaciones de vuelo de largo alcance con los de medio radio para la viabilidad de la infraestructura. El directivo ha recordado que "en 2019 con 53 millones de viajes, el aeropuerto ya daba síntomas de saturado" e insiste que la obra "es una necesidad para mantener la atracción de talento internacional en Barcelona".