Ciutadans denuncia Torra davant la Fiscalia per "induir, justificar i promoure" la separació de Catalunya

Ciutadans ha denunciat aquest divendres davant la Fiscalia Superior de Catalunya, al president de la Generalitat, Quim Torra, per "induir, justificar i promoure" la forçada separació de Catalunya d'Espanya. Han presentat l'escrit dies després que Torra hagi mostrat el seu suport als detinguts vinculats als Comitès de Defensa de la República (CDR), investigats per pressumpte terrorisme, i que segons filtracions a la premsa haurien comptat amb el suport tant de Torra com del seu antecessor, Carles Puigdemont.

A més des de ciutadans, li han volgut recordar al president, que té fins a les tres de la tarda per acatar l'ordre de la Junta Electoral perquè retiri tots els llaços grocs, els cartells, estelades o qualsevol altre simbol partidista dels edificis públics. La resolució adverteix el president de la Generalitat que es pot enfrontar a mesures penals si insiteix en la reiteració de l'inclompliment.