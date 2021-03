Cisco se suma al goteo de bajas del Mobile World Congress

La multinacional norteamericana Cisco ha comunicado que no participará de manera presencial en el Mobile World Congress de 2021 y se suma al numeroso número de bajas de los expositores de la feria. La empresa considera que es la “decisión correcta” en la actual situación de pandemia y muestra su “persistente preocupación”.

Cisco lamenta “profundamente” su ausencia en el MWC y la séptima baja en el congreso. En las últimas semanas está habiendo un goteo de expositores que han decidido abandonar la próxima edición de la feria, que está prevista celebrarse del 28 de juio al 1 de julio en el recinto de la Gran Via de Barcelona. Entre las ausencias se encuentran las empresas como BT, Sony, Nokia, Ericsson, Oracle y Facebook.

Justo hace una semana, Nokia y Sonycancelaban su participación en el Mobile por la pandemia. Después fue Facebook, que ya el año pasado anunció que no iba a participar en eventos de manera presencial hasta junio de 2021 debido a la covid-19. De acuerdo con esta política, el gigante de las redes no asistirá al MWC de manera presencial pero sí que buscará oportunidades para participar virtualmente.

Más allá de las pérdidas de expositores, la edición del Mobile World Congress de este año también peligra por las amenazas de la asociación Élite Taxi, que avisó también la semana pasada que “si Uber abre la aplicación en Barcelona, tendremos un Mobile muy entretenido porque aquí nos defenderemos igual que lo llevamos haciendo hace siete años, res ha cambiado y nada cambiará”. Uber volvió a ofrecer servicio a la ciudad ayer y ya el sector del taxise movilizó en contra. Élite Taxi tiene intención de hacer movilizaciones durante la celebración de la feria, un hecho que perjudicaría a todos aquellos visitantes que quieran desplazarse al recinto.

A pesar de los impedimientos, el Mobile World Congress volverá a Barcelona a finales de junio y espera recibir entre 45.00 y 50.000 visitantes, una cifra que se encuentra muy debajo de las anteriores ediciones. Los organizadores (GSMA) ya van dando detalles de cómo será la edición, el MWC tendrá un pabellón exclusivo de 6.000m2 sobre la tecnología de la nube pública. Este recinto será uno de los espacios de exhibición más grandes del Mobile y estará liderado por TelcoDR, especialista en el sector. “La nube pública es crucial para el futuro de las telecomunicaciones y permitirá a los operadores transformar sus redes, cargas de trabajo IT y procesos para crear eficiencias masivas, innovar y ser mucho más rentables”, ha afirmado Danielle Royston, CEO y fundadora de TelcoDR. La edición 2021 tendrá un formato híbrido presencial-virtual, tendrá como lema “Connected Impact” y explorará como el ecosistema de la telefonía móvil puede transformar por completo nuestras vidas.

