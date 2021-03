Cinco depuradoras de aguas de Cataluña en el punto de mira por Ecologistes en Acció

Ecologistes en Acció ha denunciado que cinco las depuradoras de aguas residuales de Cataluña tienen unos valores de concentración o rendimiento “insuficienhtes”. La organización ha realizado un informe sobre el saneamiento y depuración en el litoral en el marco del Dia Mundial del Agua.

El informe “Sanejament i depuració litoral de l'Estat espanyol. Anàlisi de l'any 2019”, analiza 288 centros de depuradoras del litoral y del dominio público marítimo-terrestre (DPMT) de todo el Estado. Según las cifras, existen dos depuradoras en Girona, dos en Tarragona y una en Barcelona que presentan unos valores de concentración o rendimiento insuficientes: las de Empuriabrava, Lloret de Mar, Sant Carles de la Ràpita, Tarragona i Vilanova i la Geltrú.

Los ecologistas acusan a l'ACA de que solo les facilitara datos sobre las medias anuales. De este modo, critican que no pueden saber si hay estacionalidad o deficiencias concretas, y creen que “se emascara” la información porque no se sabe “cuántos meses al año fallan las EDAR”. También denuncian que no hay datos suficientes para comparar con el resto de comunidades autonomas, sonde sí que se han podido analizar las medias mensuales.

Ecologistes en Acció lamenta que “no se puede dar por suficientes y válidas” las cifras del ACA porque son “sesgadas y parciales”. También aseguran que en algunos casos “no se corresponden con la hemeroteca ni significan que las aguas costeras lleguen a conseguir el buen estado ecologico que exige la Directiva Marc d'Aigua. Aseñala concretamente que la depuradora del Besòs, por ejemplo, “presenta problemas de depuración y abocamienos a su emisario a lo largo del año”, pero que las cifras oficiales no lo constatan y dicen que cumple la normativa.

En relación a las 288 EDAR analizadas de todo el Estado, la mitad no han presentado ningún tipo de insuficiencia ni incumplimiento. El 28% muestran cifras insuficientes, como en el caso de Catalunya, Murcia y las Islas Baleares; el 12,5% incumplen en uno, dos o tres los parametros caracteristicos del abocamiento; por último, el 5,5% muestran una insuficiente depuración aunque cumplen la normativa o su autorización.