El cierre de los centros de estética por las medidas de seguiridad afecta gravemente a jefes y empleados

Hablamos hoy con Esther, propietaria del centro de estética Parfums, en el centro Girona que nos cuenta cómo este nuevo cierre les ha afectado tanto laboral, económica y psicológicamente.

Esther se queja que tras el cierre total que hubo por cuarentena costó mucho volver a llenar la agenda y conseguir volver a tener clientela. Pero que un nuevo cierre con una antelación de solo 24 horas les acaba de dejar atrás y les vuelve a poner a 0.

Ella tiene nueve empleadas con las que todavía no sabe que medidas tomar con este inesperado cierre. Está pendiente de las opiniones de su gestoría, pero asegura que, si por ella fuese, no las volvería a poner en un ERTE, ya que el anterior tardaron más de dos meses en cobrarlo. "Son personas que pagan una hipoteca, muchas de ellas tienen hijos. No estamos hablando de números, estamos hablando de personas y tengo que velar al máximo por ellas" concluye Esther.

Por otro lado, asegura que está contenta de que las peluquerías puedan trabajar a pesar de las restricciones pero califica que sufren un estado de "indignación extrema" ya que en su negocio toman todas las medidas de seguridad necesarias y han velado en todo momento por la seguridad del cliente.

Esther está a favor de parar los negocios por garantizar la seguridad de la ciudadanía, pero añade que si se tienen que parar algunas empresas, también deberían parar los pagos y los gastos. "Paremos también los alquileres, las hipotecas y el agua" añade.

Todo esto les ha llegado como un Jarro de agua fría y concluye, preocupada también por si su centro seguirá con normalidad tras estos de cierre, destacado incluso la incertidumbre de si su empresa podrá salir adelante.