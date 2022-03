Cientos de transportistas participan en una marcha lenta en Barcelona

Cientos de transportistas han iniciado este lunes por la mañana una marcha lenta desde la Zona Franca en dirección hacia la Ronda Litoral y de Dalt para protestar contra el aumento de precios de los carburantes. La protesta está convocada por la Plataforma en Defensa del sector del Transporte y ha comenzado en la calle 3 de la Zona Franca. A partir de las diez de la mañana, las tractoras de los camiones se han empezado a concentrar para, a las once, empezar la marcha en dirección a la Ronda Litoral en sentido Besòs.

Juan Antonio ha estado esta mañana presente en la marcha lenta en la Ronda Litoral. Tiene 57 años, es transportista desde 1987 y se dedica al sector como autónomo desde hace 25 años. Explica que la subida de los carburantes es algo que "se podía prever", pero considera que la principal problemática es el bajo precio que pagan las grandes empresas por sus viajes, ya que según ha asegurado en declaraciones a CopeCatalunyaiAndorrasi no aceptas el trabajo hay "50 detrás esperando".



Explica que no sabe cuándo acabarán estas protestas. Él tiene un total de seis camiones que llevan parados una semana. Dice que no han calculado hasta cuándo puede mantener su flota parada, pero considera que echarse atrás "es arruinarse".

Por otro lado, en Manresa una treintena de camiones también han iniciado este lunes una marcha lenta hasta la Zona Franca de Barcelona para protestar contra el elevado precio del carburante que, aseguran, hace "inviable" su trabajo. Los transportistas denuncian que se sienten "despreciados" por el Gobierno, que no les reconoce como interlocutores, e instan a Pedro Sánchez a tomar medidas como ya han hecho otros países de la Unión Europea como, por ejemplo, Francia