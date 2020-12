Chacón suspende al Govern en la gestión de la pandemia

La candidata del PDeCAT a las elecciones catalanas y exconsellera de la Generalitat, Àngels Chacón, ha suspendido al Govern en la gestión del coronavirus al considerar que "no ha habido diálogo, información ni claridad".

"Si tuviera que poner una nota sería un suspenso", ha asegurado este jueves en un Encuentro Digital de Europa Press, donde ha reprochado que desde el Govern no se ha practicado la interlocución con los sectores afectados ni con el territorio.

En su opinión, no hay que hacer elegir entre "economía y vida", por lo que defiende que hay que preservar la salud de las personas sin olvidar el acompañamiento de los ciudadanos.

Por ello, ha pedido "claridad en la información, acabar con las discusiones y soluciones prácticas" para todos los colectivos.

Tras ser cesada como consellera de Empresa a principios de septiembre por el entonces presidente de la Generalitat, Quim Torra, Chacón ha rehusado poner nota a su sucesor en el cargo, Ramon Tremosa, al ser consciente de la "dificultad" que supone este departamento.

"No puede ser que esta conselleria tenga el 0,5% de presupuesto", ha lamentado la candidata del PDeCAT, que se ha puesto a disposición de Tremosa y ha dejado en manos de los sectores empresariales valorar su tarea.

"ECOSISTEMA EMPRESARIAL"

Al preguntársele si es deseable que vuelvan a Catalunya las empresas que se fueron a raíz del proceso independentista, Chacón defiende que lo prioritario es "cuidar un poco más el ecosistema empresarial catalán".

"El hecho de ser independentistas o no serlo es subjetivo. Lo necesario para que vengan empresas es cuidar el ecosistema empresarial", ha sostenido la candidata del PDeCAT, tras asegurar que las empresas lo que preguntan es si Catalunya sigue siendo competitiva.

A su juicio, no se puede gestionar la transformación de modelos productivos ni la economía del conocimiento si se les "presiona fiscalmente", teniendo en cuenta que el 95% del tejido empresarial catalán son pequeñas y medianas empresas.

Para Chacón, al Gobierno no le debe temblar el pulso para afrontar el conflicto catalán como una cuestión política, y por ello ha insistido en pedir que ponga un referéndum pactado sobre la mesa.

Aunque ha asegurado que trabajará para poder ver la independencia, ha dejado claro que el PDeCAT no contempla "la confrontación por sistema" y que están por defender su modelo propio para Catalunya en el ámbito económico y social.

"Si no somos económicamente fuertes no podemos ser independientes. Por más que queramos, no engañaremos a la gente", ha zanjado.