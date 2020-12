César Alcalá: "Los miembros de ERC saben perfectamente que tuvieron una cheka"

El historiador y escritor César Alcalá ha declarado que los actuales miembros de ERC saben perfectamente que tuvieron una cheka en Catalunya. "Saben también que formaban parte de las patrullas de control y gobernaron la Generalitat durante el periodo de represión en Catalunya".

Alcalá considera, además, que al grupo de ERC, pese a tener conocimiento de su relación con las "chekas", no les interesa pronunciarse al respecto porque "les interesa más hablar de lo malos que fueron los nacionales durante la dictadura, pero ellos nunca han pedido perdón por los mecanismos de represión que utilizaron".



Ha aprovechado también para recordar que tampoco pidió perdón nunca Iniciativa en su momento cuando Saura inauguró el Memorial Democràtic, admitiendo que tuvieron chekas y las utilizaron para reprimir a gente que no pensaba como ellos.

Las "chekas" fueron, según explica Alcalá, "centros de detención utilizados por el Frente Popular para torturar y hasta fusilar a gente contraria a sus ideales". Explica, además, que utilizaban estas "chekas" para "extraer información de sus enemigos sobre la Quinta Columna u otros movimientos que tenían en la retaguardia por miedo a perder la guerra".

Las declaraciones se enmarcan en la presentación del nuevo libro escrito por el mismo César Alcalá, titulado "Chekas sin complejos" y publicado por la editorial Sekotia. El autor cree que es relevante el lanzamiento de un libro como este para dar a conocer a la gente lo que ocurrió en la "retaguardia" durante la Guerra Civil. "Hay que poner los puntos sobre las íes. Hoy en día se insiste mucho en recordar lo que pasó después de la Guerra Civil pero olvidamos lo que pasó durante la misma", afirma Alcalá.

SE ACUERDA DE ICV Y JOAN SAURA

