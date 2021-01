Centros comerciales y restauración reclaman un plan de choque económico "urgente"

Más de 80 profesionales de la restauración y de los centros comerciales se han concentrado este miércoles en la Plaza de Sant Jaume de Barcelona para reclamar a la Generalitat un plan de choque económico "urgente" ante los nuevos cierres por la pandemia.

En un manifiesto, las entidades exigen la reapertura de los centros comerciales y de toda la actividad comercial de los fines de semana, la restitución "sin limitaciones horarias" de la restauración y un mayor consenso en las restricciones. Además, reclaman también la ampliación de los expedientes de regulación de empleo hasta finales de 2021 y ayudas directas como en otros países europeos.

El sector exige así que se acabe "con la discriminación de los centros comerciales en plena campaña de rebajas", donde se ha perdido entre el 30 y el 40% de las ventas. Su portavoz Gabriel Jené ha denunciado que sólo en el centro de Barcelona "un 30% de comercios no volverán a abrir" mientras que muchos no recuperarán las pérdidas del Black Friday, Navidad y de las rebajas.

Por su parte, la presidenta de Comerciantes de Centros Comerciales, Sonia Plaza ha reivindicado que los centros comerciales no son "focos de contagio" y ha lamentado que muchos negocios no están pudiendo ejecutar la campaña de rebajas, lo que supone el 15% de los ingresos de todo el año. Además, ha reiterado que les "han cerrado sin ningún criterio sanitario" mientras que los empresarios no pueden seguir pagando todos los impuestos sin actividad comercial y sin ayudas.

De este modo, unas 18 entidades han mostrado al ejecutivo catalán su "preocupación e indignación por la falta de planificación frente a la tercera ola".