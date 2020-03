Centros comerciales, pistas de esquí, gimnasios y discotecas, cerrados en Cataluña

La Generalitat ha ordenado el cierre de áreas comerciales que no estén destinadas a la alimentación y a productos de primera necesidad, pistas de esquí, gimnasios y locales de ocio. Lo ha anunciado el consejero de interior, Miquel Buch, después de la reunión del Procicat, dejando la puerta abierta a que en las próximas horas se puedan tomar medidas más drásticas. Los pequeños comercios quedan fuera, en principio, de esta restricción. El consejero de interior ha recomendado aplazar encuentros, reuniones y manifestaciones y evitar al máximo cualquier desplazamiento.

El principal objetivo de estas medidas es que no se propague el virus y que no se colapse el sistema sanitario. En estos momentos no existe una orden de confinamiento general de la población y simplemente se recomienda evitar los espacios públicos. Este escenario, sin embargo, podría cambiar en las próximas horas o días, dependiendo sobretodo de cómo evolucione el número de contagios.

Sí que están confinados los 66mil habitantes de Igualada, Odena, Vilanova del Camí y Santa Margarida de Montbui. El consejero asegura que todo transcurre con normalidad y que sólo se han detectado algunas incidencias como las 765 personas que han intentado salir del confinamiento. Miquel Buch garantiza los suministros en la Conca d'Odena y deja claro que no hay motivos para que cunda la preocupación.