CCOO insiste en que se debe proteger al personal del sector del ocio educativo

La Federación de Educación de CCOO de Catalunya ha declarado durante una rueda de prensa esta misma mañana que el "Govern" no está actuando para proteger al personal del sector del ocio educativo. El sindicato denuncia una "deficiencia" en los protocolos establecidos por el Departamento de Educación. "Debemos seguir denunciando la falta de acuerdo con la Generalitat ya que, a pesar de la creación de la Mesa de Gobernancia del Ocio Educativo en el mes de mayo, las decisiones se han tomado de forma unilateral o teniendo en cuenta únicamente a las patronales", afirmaba Manel Pulido, Secretario General de la Federación.

Estas declaraciones se enmarcan en la presentación de un informe sobre el inicio de este curso 2020-2021 basado en una encuesta realizada a más de 550 trabajadoras y trabajadores del Sector del Ocio Educativo i Sociocultural. Gemma Martínez, referente de este sector, ha compartido los datos de dicho informe. En él, se concluye en que los trabajadores y las trabajadoras de este ámbito se encuentran bajo una situación de "sobrecarga de trabajo", ya que el volumen de trabajadores, según el 82% de los encuestados, no ha aumentado.

También se ha recalcado que, en muchos de estos casos, estos trabajadores y trabajadoras no pueden hacerse una PCR, ya que se considera que el contacto que tienen con los niños de los centros educativos no es directo. La responsable de "Acció Sindical de Sectors Privats", Celeste Attias, ha incidido en que, aunque las cifras oficiales indican que los positivos por COVID en este sector son a penas 60, no se puede saber con exactitud, precisamente por esta dificultad de acceso a las pruebas PCR.

Celeste cerraba la ponencia afirmando que "el sector del ocio es esencial para la educación y, por tanto, las trabajadoras del mismo no pueden ser consideradas como de segunda categoría". Desde CCOO, han exigido que se lleve a cabo una comisión de seguimiento que incluya a estas trabajadoras para garantizar así una "estabilidad laboral" del sector.