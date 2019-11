Cayetana insta a los rectores de las Universidades catalanas a acampar por proteger a los huelguistas

Cayetana Álvarez de Toledo ha llevado la campaña electoral a la Plaça Universitat. Las juventudes del PP han instalado una carpa informativa,colindante con la acampada de estudiantes independentistas,y la número 1 por Barcelona ha apoyado la iniciativa con su presencia. Cayetana, entre gritos e insultos puntuales,ha acusado a los rectores de beneficiar a los huelguistas en la Universidades catalanas" me parece sorprendente que no estén los rectores acampando y pasando la noche en las plazas o incluso los políticos que permiten que esto suceda, deberían estar ellos acampando en las plazas indefinidamente. Porque lo que reclaman es un imposible,reclaman la independencia, el fin de la democracia, del Estado de Derecho en Cataluña y eso lo siento mucho no va ha ocurrir jamás"

La líder del PP. define a los acampados de " presuntos estudiantes,porque estudiar lo que se dice estudiar no quieren mucho" y no descarta,como ha hecho Ciudadanos,de reclamar a la Junta Electoral Central el desmantelamiento de la acampada,por impedir hacer campaña electoral en una plaza pública.

A 5 días de las elecciones Cayetana insiste en que solo el PP es la alternativa a un Gobierno de Pedro Sánchez y reclama" cada diputado ganado por el PP, es uno menos para el PSOE. Tenemos que agrupar el voto del centro derecha" . Cayetana desdeña las promesas electoral del PSOE en esta campaña, como recuperar el delito de convocatoria de referendos ilegales" es un chiste del Sr. Sánchez, eso que quitaron ellos mismos, creo que fue Zapatero en 2005,no?. Ahora Sánchez dice que los va a volver a meter,cuendo su partido ha defendido el Derecho a la autodeterminación. Aquí el Sr. Iceta defendió el derecho a decidir y ahora defienden la idea que hay muchas naciones",apostilla la popular.