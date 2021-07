El CatSalut acuerda que CAP y hospitales solo atiendan actividad urgente e inaplazable

El Servicio Catalán de la Salud (CatSalut) ha acordado "condicionar la actividad" de los centros de la red pública (SISCAT) "de forma que se atienda solo aquella actividad urgente, emergente y clínicamente inaplazable" ante el impacto de la quinta oleada, según una resolución firmada este martes. Fuentes de Salud confirman que "se reserva toda la capacidad para actividad urgente y emergente o no aplazable" y que la medida afecta todos los niveles asistenciales. El objetivo es preservar las vacaciones de los sanitarios y poder atender la alta demanda. La resolución se aprueba por un máximo tres meses y Salud ha trasladado las mismas medidas en los centros privados. Se prevé que en los próximos 10 días continúe incrementando el número de pacientes ingresados.

Según indican fuentes de Salud, las medidas recogidas en la resolución buscan evitar que se cancelen las vacaciones de los profesionales y preservar "por encima de todo el descanso del colectivo sanitario y a la vez, garantizar, que se pueda hacer frente a una demanda muy importante". El objetivo, recoge la resolución, es "facilitar la reorganización de los equipos de profesionales y optimizar todos los recursos necesarios".



Las mismas fuentes señalan que la presión actual es "proporcional" a los niveles de la primera oleada a la atención primaria, al 061 y en los hospitales. Hay que tener en cuenta que la situación es más tensa por el hecho de ser verano y que, respecto a la primera oleada, la demanda de patología urgente y emergente no covid-19 es más alta.



Actualmente hay 2.028 pacientes ingresados a planta en los hospitales y 458 personas a las UCI, con la previsión que se llegue a las 500 este fin de semana. Según ha informado en varias oacions Salud a principios de año, a partir de las 500 camas de UCI la desprogramació es "generalizada" atendiendo a criterios clínicos y a partir de los 650 puede llegar a afectar procesos urgentes. Esto cuando no es verano.



Según la resolución, la medida se aplicará bajo criterios de proporcionalidad y flexibilidad para "promover el aprovechamiento óptimo de los recursos" y la "máxima equidad territorial posible", expone el texto.



La medida tiene una duración inicial máximo de tres meses, pero puede dejar de tener efecto o prorrogarse si se aprueban resoluciones en este sentido. Fuentes de Salud han indicado que las mismas medidas se han trasladado a los centros privados porque los recursos habituales del sistema no son suficientes.



El consejero de Salud, Josep Maria Argimon, informó este jueves que la mayoría de centros sanitarios estaban desprogramant actividad desde hacía días y que la situación del sistema sanitario es "muy crítica".



Marea Blanca alerta de una "militarización" del sistema



Marea Blanca alerta en un comunicado que con esta resolución, CatSalut crea una "nueva figura normativa: el estado de emergencia sanitaria a criterio del consejero" y que las facultades descritas en la orden "suponen prácticamente la militarización del sistema sanitario público catalán" y "de su personal".



La plataforma lamenta que la quinta oleada ha llevado el sistema sanitario "a su máxima tensión" en un momento con "trabajadores de baja, otros agotados y otros en legítimas y necesarias vacaciones" y que no se haya reforzado la atención primaria.



Marea Blanca advierte que la "renuncia a la accesibilidad a la atención primaria y al seguimiento de crónicos son vías de salida fáciles pero que ponen también en peligro la salud pública". En este sentido, alerta que si no se garantiza la accesibilidad en los CAP, se "perjudicará la población más pobre, porque quién pueda podrá acceder igualmente a los servicios de pago".