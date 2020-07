Cataluña prepara un curso con entradas sin aglomeraciones y comedor más reducido

El próximo curso las entradas, salidas y horas del patio serán escalonadas, los comedores se organizarán en base a los grupos estables y manteniendo la distancia entre estos grupos y las familias no podrán acceder, por regla general, a las instalaciones. Estas son algunas de las medidas que contempla el 'Plan de actuación para el curso 2020-2021 para centros educativos en el marco de la pandemia.

Los centros tendrán que organizar las entradas y salidas en franjas diferenciadas de 10 minutos y con la previsión de que estas entradas y salidas se puedan alargar una media hora. Por otro lado, el consejero de Educación, Josep Bargalló, ha confiado al cerrar la negociación con los sindicatos y anunciar a mediados de semana las contrataciones exactas.

El documento recoge que la organización esencial del nuevo curso serán los grupos estables, como ya anunció Bargalló el pasado lunes. El consejero ha añadido este viernes en rueda de prensa que éstos no tienen porque ser heterogéneos y que se trabaja para que en ningún caso se supere la ratio de 25 alumnos en primaria y 30 en secundaria. En este sentido, ha explicado que parte del personal que se contratará irá a evitar estas sobreràtios.

El documento aprobado por el Procicat establece que el uso de mascarilla y la distancia física será necesaria fuera de estos grupos estables. Así cuando entre en contacto cualquier profesional que no forme parte del grupo estable la tendrá que llevar y también los alumnos cuando coincidan con otros grupos y no se pueda mantener la distancia de seguridad.

Todo el mundo, tanto alumnos como profesorado y el resto de personal, tendrá que llegar al centro con mascarilla y llevarla hasta llegar a su aula y los centros dispondrán de más por si hacen falta durante la jornada. Además, tendrán termómetros por si hay que tomar la temperatura en algún momento.

La higiene de manos será necesaria a la llegada y salida del centro, antes y después de las comidas, antes y después de ir al lavabo y antes y después de las diferentes actividades, también el patio. También en el ámbito de la higiene, la ventilación tiene que ser una de las principales medidas de prevención, con ventanas abiertas durante las clases siempre que sea posible y con una periodicidad al menos diaria de la limpieza y desinfección de espacios.

Bargalló ha concretado que el servicio de comedor se prestará, y las cantinas en el caso de los institutos, y que se hará con más turnos en caso de muchos alumnos y siempre garantizando la distancia entre grupos estables. Así, los miembro de un mismo grupo se sentarán en una o más mesas si solo se dispone de mesas largas, con una distancia mínima de una silla entre miembros de diferentes grupos. Esto requerirá más personal y el consejero ha asegurado que el sobrecoste generado lo asumirá el Departamento.

Además, la comida se servirá en platos individuales, que no se podrán compartir, habrá un responsable de servir el agua y los profesionales que intervengan tendrán que llevar mascarilla siempre. En cuanto a las actividades posteriores, se harán siguiendo las indicaciones de distancia y mascarilla en el caso de mezcla entre grupos estables y siempre que se pueda al aire libre.

En cuanto a los patios, las salidas también serán escalonadas y en algunos casos se están buscando espacios próximos al centro que puedan servir de patio. En el supuesto de que diferentes grupos compartan espacio, tendrán que mantener al distancia interpersonal de 1,5 metros y hacer uso de la mascarilla.

En líneas generales, no se prevén modificaciones sustanciales en el horario, a pesar de que el director general de Centros Públicos y presidente del Consorcio de Educación de Barcelona, Josep Gonzàlez-Cambray, ha afirmado que se podría estudiar algún caso que por necesidades pedagógicas u otros tipos lo requiera.

Por otro lado, los centros tendrán que habilitar un espacio de acogida matinal que permita mantener la distancia interpersonal y, cuando no sea posible, se hará uso de la mascarilla. Bargalló ha apuntado que estos espacios pueden servir por ejemplo para los casos de familias con niños de diferentes edades, que tendrán horarios diferentes de entrada.

En líneas generales, las familias no podrán acceder a los centros educativos, a excepción de la adaptación en septiembre de P3 o de educación infantil de primer ciclo. En estos casos se tendrán que seguir todas las medidas de prevención. Por otro lado, si el centro lo requiere, una familia podrá acceder, por ejemplo a una tutoría, también siguiendo estas medidas. "Por regla general entraban hasta el patio, ahora se quedarán en la puerta", ha declarado el consejero.

Educación ha destacado también que el objetivo es que se puedan hacer todas las salidas, colonias y extraescolares que estarían previstas en un curso normal y, en todo caso, adaptándolas a las circunstancias del momento y siguiendo las medidas necesarias. Lo mismo en el caso de extraescolares o de festivales y celebraciones.

El documento aprobado por el Procicat incorpora también especificaciones en el caso de hogares de niños, centro de educación especial, Formación Profesional y otras tipologías de centros, así como para actividades extraescolares.

El documento también establece el protocolo a seguir en caso de que aparezca sintomatología compatible con covid-19. En estos casos la persona, alumno o personal, que tenga síntomas será llevado a un espacio separado de uso individual, se le pondrá una mascarilla quirúrgica y se contactará con la familia para que venga a buscar al niño. En caso de sintomatología de gravedad, se llamará al 061 y, en todos los casos, se informará al servicio territorial.

Se contempla el cierre total o parcial del centro educativo pero se insiste que, en cualquier caso, "la escalada de decisiones sobre esto será el resultado de la valoración, sobre el terreno, por parte de la autoridad sanitaria". El documento añade que el cierre presencial del centro no se plantearía hasta que aparecieran positivos en dos o más miembros no convivientes que pertenecen a grupos estables en diferentes espacios, por debajo de esto se plantearía la cuarentena de los contactos estrechos en el caso de positivos en un mismo grupo o la interrupción de la actividad lectiva presencial en un espacio donde hayan positivos en dos miembros no convivientes que pertenecen a dos grupos de convivencia diferentes en un mismo espacio.

El consejero ha explicado que continúan negociando con los sindicatos la cifra final de personal nuevo que se contratará de cara al curso próximo y no ha querido concretar cifras. El pasado lunes el vicepresidente, Pere Aragonès, habló de un mínimo de 5.000 y el presidente, Quim Torra, habló de entre 6.000 y 10.000.

Bargalló ha afirmado que todavía no hay "ni acuerdo definitivo ni desacuerdo definitivo" y por eso ha defendido que no era conveniente hablar de cifras todavía. Ha añadido, sin embargo, que confía poder anunciar el número final de personal, no solo de docentes, a mediados de la próxima semana.