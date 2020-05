Catalunya hará la preinscripción de Infantil, Primaria y ESO del 13 al 22 de mayo

La preinscripción escolar en Catalunya para las enseñanzas de primer y segundo ciclo de Educación Infantil, Primaria y ESO será del 13 al 22 de mayo, de los que solo entre el 19 y el 22 de mayo se podrá hacer presencial con cita previa, un procedimiento que cuenta con el aval del Gobierno central.

Como prevención ante coronavirus, el Govern promueve la preinscripción telemática y elimina la necesidad de presentar la solicitud y la documentación en papel en persona, quedando sustituida por el formulario telemático, ha informado este jueves la Consejería de Educación en un comunicado.

La preinscripción para las enseñanzas obligatorias será del 27 de mayo al 3 de junio en el caso del Bachillerato; del 2 al 8 de junio en los ciclos de grado medio de FP y de artes plásticas y diseño, y del 10 al 17 de junio en los ciclos de grado superior de FP y de artes plásticas y diseño.

En el caso de la presentación presencial para aquellas familias que no disponen de medios para un procedimiento telemático, el departamento señala que en el centro que han pedido como primera opción deberá haber el menor número de posibles haciendo las gestiones. Se recomienda llevar mascarilla y guantes, no podrán acudir personas de grupos de especial vulnerabilidad y cada centro determinará su horario de atención al público. Para la formalización de la matrícula, el centro deberá gestionar el trámite a través de citas previas y se podrá sustituir la gestión presencial para la confirmación de matrícula y envío de la documentación necesaria a través de un e-mail al correo del centro.

Los alumnos de segundo ciclo de Educación Infantil, Primaria y ESO podrán formalizar la matrícula del 13 al 17 de julio; el primer ciclo de Infantil del 17 al 23 de junio; Bachillerato, del 8 al 14 de julio --los pendientes de la evaluación de septiembre, del 7 al 10 de septiembre-- y los ciclos de grado medio y grado superior de FP y artes plásticas y diseño, entre el 1 y 7 de septiembre.

Los diferentes sindicatos han señalado que la Consejeria de Educación contempla para el inicio del próximo curso optar por un modelo "híbrido" de docencia, medio presencial y medio telemático, siempre en función de cómo evolucione la pandemia. Han explicado que en esa opción no todos los alumnos podrán asistir al mismo tiempo al aula, pero que no está concretado cómo --podría ser rotatorio-- ni en qué cantidad, y que habrá docentes que no podrían estar en contacto con el estudiantado como mayores de 60 años, diabéticos, con problemas cardiovasculares y embarazadas, lo que puede tener una incidencia muy variada en los centros.

La semana que viene la Consejería de Educación, junto al resto de consejerías autonómicas, tiene programada una reunión con el Ministerio de Educación en busca de un acuerdo para adaptar el próximo curso escolar a la evolución de la pandemia.