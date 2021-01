Catalunya contabiliza 19 grupos escolares confinados y ningún centro cerrado

Las escuelas catalanas han contabilizado este martes 19 grupos estables confinados y ningún centro cerrado por brotes de coronavirus, según ha informado la Conselleria de Educación de la Generalitat en una actualización de datos a partir del vaciado que cada centro introduce en la aplicación 'Traçacovid'.

Hay un total de 1.560 personas que pertenecen a la comunidad educativa en cuarentena, lo que representa un 0,03% del total: 1.353 alumnos, 201 docentes y personal interno, y 6 trabajadores externos.

Según el departamento la cifra de alumnos no corresponde a los grupos estables de convivencia porque hay menores que están confinados a raíz de las vacaciones de Navidad y que no han asistido a la escuela este segundo trimestre. Sin embargo, los centros sí han contabilizado estos casos positivos pese a "no afectar a la escuela".

Asímismo, 17 de los 5.104 centros catalanes cuentan con grupos estables de convivencias, lo que supone un 0,33% del total de escuelas de Catalunya. Por otro lado, desde que comenzó el curso se han detectado 36.127 casos en la comunidad educativa: 32.297 de alumnos, 3.514 de docentes y personal interno, y 316 entre el personal externo.