Cataluña registra 2 ataques informáticos diarios con exigencias de rescate de hasta 5 millones de euros

Cada día Cataluña registra 2 ataques informáticos a empresas o particulares. El secuestro de datos e información delicada, se ha convertido en una actividad criminal en auge, con un incremento a nivel mundial del 50% este año. Los Mossos señalan que, a pesar de que en Cataluña la tendencia de este tipo de delitos es estable, -con más de 600 denuncias anuales-, sí que observan que los piratas informáticos son cada vez más sofisticados, internacionales, "pueden atacar desde cualquier parte del mundo, y conocen la normativa española y catalana", para pedir un mayor rescate con los datos de las empresas atacadas.

El subinspector Ricard Doña, jefe de la unidad central de delitos informáticos de los Mossos d'esquadra señala en declaraciones a la Cadena Cope, " la media de los rescates de 180.000 euros, hay empresas que han tenido que cerrar a causa de esta extorsión. Pero hay casos de grandes empresas, con exigencias de 4 o 5 millones. Cada vez, las bandas se esfuerzan a atacar empresas más grandes, para pedir un mayor rescate". La policía pide no negociar con los piratas, ni pagar ningún rescate de sus datos sensibles "porque no hay ninguna garantía, es muy habitual un segundo ataque posterior. Además, si se paga, es un impulso para esta actividad criminal que está creciendo y es una gran preocupación para todos", argumenta Doña.

Los piratas atacan los servidores informáticos, introduciendo un malware por correo electrónico, en la mayoría de las ocasiones. A partir de ahí controlan el ordenador, saquean los datos sensibles, y envían un correo a la víctima con la exigencia de un dinero para no publicitarlos los datos " la medida mejor es la prevención, no abrir un correo no esperado. Hay que enseñar a los trabajadores, tener la conciencia del riesgo que supone abrir correos desconocidos, porque es el principal acceso de ataque de los delincuentes, a pesar de que tienen otros métodos, como páginas web no seguras", expone el subinspector Ricard Doña.

Hospitales, (en octubre hubo un ataque reivindicado por el grupo de piratas informáticos Gold Dupont a centros sanitarios de Barcelona y el Baix Llobregat), empresas de movilidad, grandes corporaciones, son los máximos objetivos de los piratas informáticos, pero los ordenadores y su información de médicos, abogados y empresarios son también objetos de deseo del nuevo crimen surgido en los nuevos tiempos tecnológicos.