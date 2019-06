Cataluña se prepara para un ola de calor extrema y que durará varios días

Va a ser la peor semana en años. Llega un ola de calor extrema,tanto en temperaturas como en su longitud,porque durará varios dias. Al nivel más alto se llegará en próximo viernes, donde el mercurio en localidades del interior de Lleida puede alcanzar los 43 grados. Pero el calor será generalizado y afectará a toda Cataluña

Ante estas previsiones, este martes se activará en grado de alerta el plan PROCICAT y se convocará al comité técnico Infocat,por el elevado riesgo de incendios forestales. El Conseller Miquel Buch destaca" Estamos en una semana muy complicada. Todos los equipos de emergencia están preparados,pero no servirá de mucho si no hay la necesaria colaboración ciudadana. Por eso exigimos, que no haya imprudencias"

En el plano humano, los expertos recomiendan una hidratación constante, evitar exponerse en las horas centrales del día sin protección y limitar los deportes más extremos. También exigen a las personas más vulnerables, ancianos y niños, que no salgan con calor extremo y se refugien en zonas de sombra.

Otros aspecto que preocupa, es el máximo riesgo de incendios. A partir del martes, se considera que zonas de 100 hectárias pueden estar afectadas, incrementándose el riesgo a zonas de 1.000 hectárias a partir del viernes, con las temperaturas más altas. Precisamente hoy se ha producido dos incendios que rápidamente se han controlado. En Biosca, con 10 hectárias de cereal afectada y Masquefa han sido las localidades afectadas con pequeños incendios.