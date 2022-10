Ciuró: "En Cataluña hay un problema con la okupación ilegal"

Lourdes Ciuró ha dejado claro que en Cataluña existe un problema grave con la okupación ilegal, y sobre todo la delincuencial, que a menudo genera problemas de convivencia con los vecinos y de seguridad pública. Para hacerle frente, la entonces consejera de justicia presentó una Batería de medidas legales para dar respuesta a las inquietudes de los alcaldes y vecinos. Así por ejemplo, se propuso modificar el libro quinto del código Civil catalán para que los ayuntamientos y comunidades de vecinos pudieran pedir el desalojo del inmueble okupado ilegalmente si su propietario no lo había hecho. Y también reformas en la ley de la Vivienda de Cataluña para que una vez recuperadas las fincas se pudieran destinar a la vivienda social. En palabras de Ciuró se trataba de una operación redonda porque daba también respuesta a las personas que necesitan una vivienda. Y no sólo eso, sino que los alcaldes tendrían instrumentos a su alcance para hacer frente a esta problemática y no deberían recurrir, como ha sido el caso del alcalde de Premià de Dalt que aunque ha dado marcha atrás a contratar a los servicios de la empresa Desokupa.

Pero ¿qué pasa para que Cataluña sea el paraíso de la okupación en España? Por un lado, dice Ciuró que hay que tener en cuenta la reforma del 2012 que permite desokupar por la vía civil pero choca con la lentitud de los juzgados. Pero también ha apuntado hacia aquellos que emparan este tipo de okupación, cuando se tiene que proteger a quién no tiene vivienda, pero también a quién la tiene.

Ciuró también ha recordado que existe un mandato parlamentario que insta al gobierno a tomar medidas para acabar con este tipo de okupaciones ilegales.