Cataluña "flexibiliza" criterios de evaluación en estudiantes de Bachillerato

La Conselleria de Educació de la Generalitat ha transmitido una instrucción a los centros educativos que imparten Bachillerato en la que "flexibiliza" criterios de evaluación y la obtención del título. Desde el departamento se estipula que la repetición sea una medida “excepcional” y que la obtención del título no quede supeditada a la aprobación de todas las materias, pero sí a que la media sea igual o superior al aprobado.

Después de que Ministerio de Educación publicara unos criterios que permitían modificar “de forma excepcional” los criterios de evaluación de primero y segundo de Bachillerato dando potestad a las comunidades, la instrucción se validó para "evitar rigidez" en las evaluaciones de los estudiantes y conseguir que ninguno salga perjudicado. Estas medidas flexibilizadoras, ayudan a que los profesores valoren el cado de cada alumno “teniendo en cuenta su situación personal”, ha agregado el secretario de Políticas Educativas de la Generalitat, Carles Martínez. En esta misma línea ha explicado que existen alumnos con dificultades familiares o socioeconómicas en consecuencia de la pandemia y que esta medida busca compensar este aspecto; “hay que mirar aspectos como la progresión y la actitud", ha resaltado.

Con la nueva instrucción se podría pasar de curso con hasta dos materias suspendidas. No obstante, Martínez ha negado que la decisión reste calidad educativa al programa docente de Bachillerato y que se trate de un aprobado general. En este sentido, ha recordado que los equipos docentes siguen pudiendo hacer repetir a un alumno o denegar el título de Bachillerato. Para la obtención del título, los equipos docentes deberán adoptar las decisiones de forma colegiada y tendrán que basarse en la evolución del alumno en el conjunto de las materias, su madurez académica y las competencias correspondientes. El documento establece que la decisión de titulación "no queda supeditada a la no existencia de materias sin superar", pero para obtenerla es necesaria una cualificación media igual o superior a la requerida para superar cada materia y el curso.