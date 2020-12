Cataluña establece franjas horarias en los bares pero permitirá las reunificaciones familiares en Navidad

Cataluña restringirá la movilidad diaria al ámbito comarcal salvo visitas a familiares durante las fiestas de Navidad, sin modificar el máximo de 10 comensales en casa para los días más señalados de Navidad (seis personas máximo el resto de días) y establecerá franjas horarias en bares y restaurantes para que estén abiertos solo en las horas de las comidas. Tanto en los interiores de los bares y restaurantes, como en las terrazas, solo podrán atender a clientes que quieran consumir allí mismo para el desayuno -de 7.30 a 9.30- y para la comida -de 13.30 a 15.30-. Queda anulado el servicio de tarde y las cenas presenciales.

En las mesas solo podrá haber 4 personas, salvo que sean miembros de una única burbuja de convivencia, y en los interiores el aforo seguirá siendo del 30%. El resto de la jornada solo se atenderán a personas que vayan a recoger un pedido o para despachar comandas a domicilio.

El vicepresidente del Govern, Pere Aragonès, y la consellera de Presidencia, Meritxell Budó, han explicado en una rueda de prensa telemática estas medidas "quirúrgicas", que suponen un "paso atrás" en el plan de desescalada.

"No podrá ser la Navidad que querríamos, sabemos que no vamos bien y ante la constatación de que el aumento de contagios no se ha estabilizado y continúa creciendo, el Govern ha decidido actuar porque hay que frenar la covid como sea, cueste lo que cueste", ha afirmado Aragonès.

El toque de queda de 22.00 a 6 de la mañana continúa vigente, aunque habrá flexibilización en días señalados: se podrá circular por la calle hasta las 1.00 en Nochebuena y Nochevieja y hasta las 23 horas la Noche de Reyes.

En cuanto a los centros comerciales, solo podrán abrir con un 30% de su aforo las tiendas y espacios de menos de 800 metros cuadrados. En los comercios más grandes se aplicará el límite del 30% de aforo sobre el total de la superficie de venta, podrán estar abiertos a excepción de las zonas comunes y la restauración (tanto en terrazas como interiores).

Los cambios se empezarán a aplicar a partir del lunes 21 de diciembre hasta el 11 de enero, con excepciones en los días festivos.