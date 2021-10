Cataluña empieza ese lunes la campaña de la vacunación de la gripe para mayores de 65 años

Este lunes, 25 de octubre arranca la campaña de la vacunación contra la gripe. Salut ha adquirido 1.5 millones de vacunas, destinadas a la población en general y a las personas en residencias. Las dosis de la gripe están diferenciadas en tres grupos: Un 54% destinadas para la población en general, un 41% están reforzadas y son para el sector a partir de 65 años y un 4,5% de estas vacunas tiene una inmunogenicidad muy reforzada y las residencias son su destino.

La doctora Sonia Mirabet, vicesecretaria del Colegio de Médicos de Cataluña y doctora de familia reconoce "es muy aconsejable la vacunación para mayores de 60 años y personas que sufren diversas patologías de base. Para el resto de la población adulta recomendamos la vacunación, a la espera de completar el personal esencial"

En este sector se incluyen, personal sanitario, profesionales de residencias, mujeres embarazadas, fuerzas de seguridad o bomberos. La OMS recomienda alcanzar un 75% de cobertura vacunal para mayores de 65 años y un 60% para profesiones esencial en personas más jóvenes. La Generalitat aspira a vacunar contra la gripe a más del 75% de las personas mayores e insiste que el riesgo de mortalidad se dobla en caso de coinfección con la covid.

En el invierno del año pasado, las sucesivas oleadas del coronavirus y las medidas restrictivas, anularon al virus de la gripe que no tuvo incidencia en la población "creemos que este invierno será diferente. El coronavirus tapó a los otros virus respiratorios, pero desde primavera ya hemos vuelto a ver virus infantiles. Lo lógico es que vuelva la gripe, pero no esperamos una epidemia como años previos a la pandemia" expone Sonia Mirabet. La doctora comparte la recomendación de seguir llevando la mascarilla en exteriores "es una buena precaución no solo para el coronavirus, sino también para el resto de virus respiratorios. Mucho mejor llevarla durante el invierno"

Vacunación simultánea con la tercera dosis del coronavirus

Las personas mayores de 70 años que lo deseen y que hayan completado la pauta hace más de 6 meses podrán pedir el tercer pinchazo contra la covid. La intención de los centros sanitarios es administrar las dos vacunas, la de la gripe y la tecera dosis de la covid, de una forma simultanea como avalan las evidencias científicas.

Los CAPS ya preparan la logística para este doble pinchazo, ante una situación compleja porque las dosis de la covid se tienen que pinchar a las 3 horas de abrirse el vial, que a su vez alcanza para proteger a 6 personas. El estudio previo de los pacientes con cita, será clave para un buen desarrollo de los profesionales.