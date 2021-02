Cataluña detecta el segundo caso en España de la variante sudafricana en un contagio de Barcelona

La variante sudafricana del coronavirus ha llegado a Barcelona, con un contagio de esta mutación del virus. Es el segundo caso en España, pues el primero se registró en Vigo. El secretario de Salut Pública Josep Maria Argimon ha confirmado este caso, y ha adelantado el auge de la variante británica que ya alcanza el 13% en la Metropolitana Sur de los contagios actuales "No son buenas noticias, porque son variantes que se transmiten más rápido que la original. Esto supondrá un aumento de casos, pero no son más graves. Pero al aumentar los positivos, crecerá la presión asistencial". El jefe del Servicio de Microbiología del Hospital Valle de Hebrón, el doctor Tomas Pumarola explica el primer caso de la variante sudafricana en Cataluña "es un caso de una persona de Barcelona ciudad. No tiene relación con un viaje al país africano, y estaría vinculado a Europa"

A la espera de la evolución de esta nueva variante, Salut sí que proyecta que a mediados de marzo, la variante británica será la predominante, porque en el Reino Unido cuando esta mutación superó el 15% de los contagios, estos se dispararon con la nueva variante y la original de Wugan quedo difuminada ante el avance del nuevo virus.

Respecto a la situación actual de la pandemia, Argimon confirma que el descenso de contagios totales se mantiene "pasamos de los 20.000 positivos semanales a los 16.000, pero el descenso es muy lento, pero es positivo que vayamos bajando", pero alerta que el número es muy alto, y la tensión asistencial es muy elevada. A pesar que la mejora de la evolución de la pandemia es muy lenta, el Procicat podría apoyar mañana una pequeña apertura de las medidas restrictivas vigentes "habrá una continuidad, pero nos planteamos unas pequeñas medidas. Hay que dar un poco de oxígeno al sector de la restauración. Desde hace 5 semanas sufren medidas muy drásticas, pero si nos planteamos una cierta apertura es porque antes hemos cerrado", señala Argimon, el cual remite a la reunión de mañana del Procicat para concretar las medidas, que entraran en vigor el lunes 8 de febrero.

Respecto a las vacunas, Cataluña ha administrado 275.000 dosis, con 192.000 en primera dosis y más de 83.000 en segunda dosis. El 47% corresponde al entorno residencial y el 53% a personal sanitario. Una buena noticia es la reducción de positivos en las residencias en los últimos 10 días con la administración de la primera dosis. Actualmente hay 576 casos, lo que representa un descenso del 55% respecto a los 1.280 casos de hace 10 días.