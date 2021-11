Cataluña, la comunidad con más denuncias por violación de España

El impacto y la extrema violencia de la violación a la menor de 16 años en Igualada, es una prueba más y la confirmación de un delito, violación con penetración, que no solo no disminuye sino que aumenta desde 2015.

Según los datos del Ministerio del Interior que recogen los delitos en el primer semestre (del 1 de enero al 30 de junio; 180 días) de este año, Cataluña registra 256 casos por violación con penetración, seguida de Andalucía (con 800.000 habitantes más) con 141 violaciones y Madrid con 123 casos.

Es la provincia de Barcelona con 192 denuncias, más de 1 diaria, la que presenta una mayor cantidad de denuncias. Según los datos globales, 2 de cada 9 violaciones que se denuncian en España, con un total de 955 denuncias, son en Barcelona

"La violación de Igualada no es un caso aislado, solo que este ha trascendido"

Los datos demuestran la magnitud del grave problema y la ineficacia de las políticas públicas para rebajar los delitos sexuales, que no paran de crecer desde 2015, y que después del confinamiento del 2020, desgraciadamente han recuperado sus elevados índices. "Ahora se denuncia mucho más, pero todavía hay muchos casos silenciados" sostiene María Sallés, una de las coordinadoras de la Asociación de Asistencia a Mujeres Agredidas Sexualmente en Barcelona.

Esta histórica entidad, que ofrece un servicio gratuito a las víctimas y que ha sufrido recortes de subvenciones de la Generalitat, considera que es un problema de gran magnitud "el caso de la menor de Igualada no es un caso aislado, es solo que ha trascendido mediáticamente, pero como estos hay diversos desde hace años. No es una novedad esto que está pasando" explica Sallés.

La abogada María José Varela confirma que la realidad es peor que la que demuestran las cifras actuales, "no hay muchas mujeres que no denuncian. Primero porque muchas agresiones se producen en el entorno familiar y segundo porque todavía la víctima que denuncia se siente estigmatizada. Hemos mejorado porque hasta hace poco se cuestionaba su forma de vestir, pero todavía queda mucho camino".

Esta abogada, especialista en derecho de la mujer, considera que el actual Código Penal ya establece penas importantes "los agresores del caso de Igualada pueden ser condenados entre 13 y 15 años de cárcel, porque ha habido una violencia exagerada y además han actuado parece ser más de uno".

Para Valera la clave es cambiar la educación "esto no va de hacer una clase a los alumnos y ya está. Es un trabajo de cada día, de como respetamos a las mujeres, como consideramos cuál debe ser el trato de los hombres a las mujeres".

María Sallés señala "el problema no se solucionará ni mañana ni el año que viene. Hay que animar a las personas agredidas a decirlo, que esto no quiere decir denunciar, sino comentarlo. Y continuar con trabajos de sensibilidad social de que son la violencia sexual, porque ahora es todo muy estereotipo y no es la realidad"

Cataluña encabeza las denuncias por delitos sexuales, incluidas las violaciones. En el primer semestre se han registrado 1.548 denuncias, lo que significa una media de 9 diarias, contra la libertad e indemnidad sexual. Los Mossos ya confirmaron un aumento del 33% en este tipo de delitos respeto al año anterior en Cataluña. En Andalucía se han registrado 1.330 delitos sexuales y en Madrid 1.118, de enero a junio de este año.

