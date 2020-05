Un 55% de catalanes querría teletrabajar tras el confinamiento

Un 55% de los empleados querría seguir trabajando desde casa después del confinamiento por la pandemia del nuevo coronavirus, según un estudio de la UPF Barcelona School of Manegement sobre los efectos del confinamiento y el uso del teletrabajo en Catalunya. En una encuesta online a 810 personas, el 89% ha dicho que ha tenido que teletrabajar desde su hogar, y la mayoría, un 81%, asegura haberlo podido hacer sin afectaciones a la calidad de su trabajo. El 55% de los encuestados considera que ha aumentado su disposición a trabajar desde casa después del confinamiento, y el 66% está satisfecho o muy satisfecho de la experiencia de teletrabajar.

Los investigadores han señalado que, partiendo que el teletrabajo no es un modelo muy extendido, esta situación puede convertirse en un "catalizador" para extender más el teletrabajo. Según el estudio, más del 62% de las personas encuestadas considera que su productividad se ha mantenido o ha aumentado con el teletrabajo, y un 60% de los participantes expresa el mismo grado de compromiso e implicación con la compañía. "El teletrabajo en nuestra sociedad no es un método habitual de empleo, pero ahora se puede llegar a romper la percepción inicial de muchas organizaciones de una bajada de la productividad o calidad del trabajo por parte del trabajador", han resaltado los investigadores. Un 58% de los encuestados afirma que no ha necesitado más equipamiento tecnológico dado que la mayoría de organizaciones y trabajadores ya cuentan en casa con ordenadores, conexión a Internet y en remoto, así como telefonía.

Preguntados por la conciliación, un 43% de los encuestados considera que ha aumentado, frente a un 35% que afirma que ha disminuido: la diferencia, según los investigadores, puede venir generada por las realidades personales del confinamiento de cada encuestado. Los participantes muestran diversidad de opiniones respecto a los próximos seis meses a nivel laboral y de su empresa, pero si se amplía la perspectiva a dos años vista, la percepción es optimista porque un 61% considera que el futuro de la empresa es bueno o muy bueno.