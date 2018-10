Casos de impétigo en escuelas de Barcelona.

El impétigo es una infección bacteriana superficial contagiosa de la piel.Se caracteriza por la aparición de llagas en la cara,sobre todo alrededor de la boca y la nariz y también en manos y pies. Estas llagas se convierten rápidamente en ampollas que se cubren con costras.

El tratamiento de esta infección. que afecta preferentemente a menores de 2 a 5 años,es con antibiótico y la recomendación médica es que los niños y niñas afectados no vayan a clase hasta la curación total porque hay el riesgo de la propagación de la infección.

El problema del impétigo, es su desconocimiento entre la población, lo que provoca que cuando las familias acuden al médico hayan pasado muchos días del contagio.

Ante el brote que existe en diversas escuelas de Barcelona, la Agéncia Catalana de Salut Pública de Barcelona ha enviado circulares a los centros educativos alertando que este otoño,se han incrementado los casos de impétigo y que informen primero a las familias y posteriormente a la propia Agéncia si se detectan casos en la escuela.

Se tiene conocimiento de casos en el Eixample,Sarriá-sant Gervasi y Sant Andreu,pero no descartan que existan brotes en otros distritos porque no se pueden cifrar las escuelas afectadas porque hasta ahora los centros no tenían la obligación de informar,porque no es una infección del que esté obligado a hacer registro, como sí sucede con el sarampión por ejemplo.

El presidente de la Societat Catalana de Pediatria, Valentí Pineda explica en Cadena Cope" si en la piel no hay heridas, no tiene porque ser infeccioso. El impétigo acostumbra a darse con más frecuencia en rascadas que derivan en heridas".El doctor apunta que en las épocas de verano y del principio de otoño es cuando se detectan más casos.

Los especialistas recomiendan como medidas preventivas,mantener una higiene adecuada y lavar cualquier herida superficial con agua y jabón desinfectante.